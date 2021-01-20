1月20日一分鐘強弱勢股
1月20日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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穎崴(6515)
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39.66
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掛牌上市首日掀蜜月行情；看好5G、AI、車用，今年樂觀以待
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亨泰光(6747)
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15.41
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今年營收拚增2成，前一日風光上櫃後，蜜月行情延燒強強滾
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毛寶(1732)
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9.96
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疫情升溫、擴大至社區，防疫概念股吸引買盤進駐，早盤攻頂
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恆大(1325)
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9.95
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本土案例再起，口罩股順流而上、買氣匯集，扮資金避風港
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康那香(9919)
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9.94
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再增本土案例，防疫概念抬頭，早盤即挾量上衝、躍居月線
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新復興(4909)
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9.91
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買盤點火、成交量翻近4倍，股價連飆2根漲停、逼近前高
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江興鍛(4528)
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9.87
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成交量翻3倍增加，股價跳空漲停、創2018年8月來新高
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美德醫療-DR(9103)
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9.84
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公司回應口罩外層含鉛量符合標準；股價隨疫情升溫反彈
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宏齊(6168)
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9.8
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Mini LED搶手掀晶片漲價題材，吸引資金進駐，行情發光
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光鋐(4956)
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6.48
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LED指標股合組投控公司為類股注入新氣象，族群發動補漲
製表：方歆婷
1月20日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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撼訊(6150)
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10
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美準財長對虛擬貨幣有慮+比特幣價格大回落，概念股全倒
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敦泰(3545)
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9.95
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連4日列警示股，股價高點修正、直摔跌停板，失守百元關
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驊訊(6237)
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9.91
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技術面日前現黑K吞噬前根紅K、現轉弱訊息，股價連2黑
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鴻碩(3092)
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9.9
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外資近日買少賣多，自營商亦同，昨擴大賣超力道至300張
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青雲(5386)
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9.9
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比特幣波動加劇、葉倫對虛擬貨幣抱持疑慮，概念股垂淚
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台揚(2314)
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9.88
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賣壓大舉出籠，行情波動劇烈，一日漲停、一日跌停局面
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天鈺(4961)
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9.81
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IC設計族群行情高檔回落，多檔盤中跌停，未能倖免於難
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普誠(6129)
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9.81
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外資由買轉賣、昨賣超466張；長黑K棒破5、10日線
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矽統(2363)
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9.78
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去年營收1.6億元，年減28.2％，前三季每股淨損0.24元
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台通(8011)
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9.53
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公司不動產日前開標因未達交易條件流標；股價滑落季線下
製表：方歆婷
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