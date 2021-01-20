1月20日一分鐘強弱勢股

1月20日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

穎崴(6515)

39.66

掛牌上市首日掀蜜月行情；看好5G、AI、車用，今年樂觀以待

亨泰光(6747)

15.41

今年營收拚增2成，前一日風光上櫃後，蜜月行情延燒強強滾

毛寶(1732)

9.96

疫情升溫、擴大至社區，防疫概念股吸引買盤進駐，早盤攻頂

恆大(1325)

9.95

本土案例再起，口罩股順流而上、買氣匯集，扮資金避風港

康那香(9919)

9.94

再增本土案例，防疫概念抬頭，早盤即挾量上衝、躍居月線

新復興(4909)

9.91

買盤點火、成交量翻近4倍，股價連飆2根漲停、逼近前高

江興鍛(4528)

9.87

成交量翻3倍增加，股價跳空漲停、創2018年8月來新高

美德醫療-DR(9103)

9.84

公司回應口罩外層含鉛量符合標準；股價隨疫情升溫反彈

宏齊(6168)

9.8

Mini LED搶手掀晶片漲價題材，吸引資金進駐，行情發光

光鋐(4956)

6.48

LED指標股合組投控公司為類股注入新氣象，族群發動補漲

製表：方歆婷

1月20日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

撼訊(6150)

 10

美準財長對虛擬貨幣有慮+比特幣價格大回落，概念股全倒

敦泰(3545)

 9.95

連4日列警示股，股價高點修正、直摔跌停板，失守百元關

驊訊(6237)

 9.91

技術面日前現黑K吞噬前根紅K、現轉弱訊息，股價連2黑

鴻碩(3092)

 9.9

外資近日買少賣多，自營商亦同，昨擴大賣超力道至300張

青雲(5386)

 9.9

比特幣波動加劇、葉倫對虛擬貨幣抱持疑慮，概念股垂淚

台揚(2314)

 9.88

賣壓大舉出籠，行情波動劇烈，一日漲停、一日跌停局面

天鈺(4961)

 9.81

IC設計族群行情高檔回落，多檔盤中跌停，未能倖免於難

普誠(6129)

 9.81

外資由買轉賣、昨賣超466張；長黑K棒破5、10日線

矽統(2363)

 9.78

去年營收1.6億元，年減28.2％，前三季每股淨損0.24元

台通(8011)

 9.53

公司不動產日前開標因未達交易條件流標；股價滑落季線下

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組