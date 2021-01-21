1月21日一分鐘強弱勢股

1月21日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

愛普（6531）

10

業外處分日本孫公司收益挹注、轉型效益顯現，再改寫新高價

西勝（3625）

10

二輪電動車、UPS預計第二季出貨，今年年增率可望達二至三成

京鼎（3413）

9.96

美系設備大廠訂單、半導體設備出貨暢旺，今年營收上看百億

騰輝電子-KY（6672）

9.95

在缺貨效應下，已對客戶陸續調整價格，散熱基板銷量可望成長

生華科（6492）

9.94

股價近一個月來大跌22.97％，大盤創高之際，股價啟動跌深反彈

毛寶（1732）

9.91

部立桃園醫院疫情恐有擴散疑慮，防疫概念股再衝

家登（3680）

9.9

ASML展望樂觀、台積電股價再創歷史天價，大聯盟成員股價歡騰

鉅祥（2476）

9.89

斥資逾3億元赴惠州設立新廠，將於 2022年年中投產，產能提升

直得（1597）

9.88

率先宣布調漲產品售價5％、半導體設備訂單能見度逾四個月

優群（3217）

9.77

伺服器連接器Long-DIMM，取得關鍵進展，高毛利可望貢獻獲利

製表：鄭郁平

1月21日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

鴻碩（3092）

9.68

遭列警示股，股價19日創新高後，遭遇賣壓，苦吞兩根長黑K棒

立德（3058）

9.32

去年12月稅前虧損0.18億元、稅後虧損0.2億元，每股虧損0.12元

江興鍛（4528）

8.32

股價20日報量跳空上漲後，創逾兩年來新高，拉回跌破5日線

淘帝-KY（2929）

8.17

財報造假疑雲持續延燒，股價近兩個月來大跌逾60％

上曜（1316）

8.06

兩大案完工入帳帶動股價連三紅，惟股價高檔拉回，摜破均線

資通（2471）

7.97

K線連三紅後，留長上影線，股價量縮回測5日均線

新復興（4909）

7.08

股價攻高後遭遇前高23.35元反壓，拉回整理，5日均線有守

聯傑（3094）

6.83

IC設計股漲跌互見，股價20日高檔吞黑K、留上影線後股價拉回

偉詮電（2436）

6.81

受匯損影響下，去年全年每股純益1.86元，僅小增0.02元

志嘉（5529）

6.31

股價今年來已上漲17.21％，股價高檔拉回連四黑，跌破5日均線

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平