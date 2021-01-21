1月21日一分鐘強弱勢股
1月21日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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愛普（6531）
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10
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業外處分日本孫公司收益挹注、轉型效益顯現，再改寫新高價
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西勝（3625）
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10
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二輪電動車、UPS預計第二季出貨，今年年增率可望達二至三成
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京鼎（3413）
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9.96
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美系設備大廠訂單、半導體設備出貨暢旺，今年營收上看百億
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騰輝電子-KY（6672）
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9.95
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在缺貨效應下，已對客戶陸續調整價格，散熱基板銷量可望成長
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生華科（6492）
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9.94
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股價近一個月來大跌22.97％，大盤創高之際，股價啟動跌深反彈
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毛寶（1732）
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9.91
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部立桃園醫院疫情恐有擴散疑慮，防疫概念股再衝
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家登（3680）
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9.9
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ASML展望樂觀、台積電股價再創歷史天價，大聯盟成員股價歡騰
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鉅祥（2476）
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9.89
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斥資逾3億元赴惠州設立新廠，將於 2022年年中投產，產能提升
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直得（1597）
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9.88
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率先宣布調漲產品售價5％、半導體設備訂單能見度逾四個月
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優群（3217）
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9.77
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伺服器連接器Long-DIMM，取得關鍵進展，高毛利可望貢獻獲利
製表：鄭郁平
1月21日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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鴻碩（3092）
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9.68
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遭列警示股，股價19日創新高後，遭遇賣壓，苦吞兩根長黑K棒
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立德（3058）
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9.32
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去年12月稅前虧損0.18億元、稅後虧損0.2億元，每股虧損0.12元
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江興鍛（4528）
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8.32
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股價20日報量跳空上漲後，創逾兩年來新高，拉回跌破5日線
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淘帝-KY（2929）
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8.17
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財報造假疑雲持續延燒，股價近兩個月來大跌逾60％
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上曜（1316）
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8.06
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兩大案完工入帳帶動股價連三紅，惟股價高檔拉回，摜破均線
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資通（2471）
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7.97
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K線連三紅後，留長上影線，股價量縮回測5日均線
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新復興（4909）
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7.08
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股價攻高後遭遇前高23.35元反壓，拉回整理，5日均線有守
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聯傑（3094）
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6.83
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IC設計股漲跌互見，股價20日高檔吞黑K、留上影線後股價拉回
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偉詮電（2436）
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6.81
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受匯損影響下，去年全年每股純益1.86元，僅小增0.02元
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志嘉（5529）
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6.31
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股價今年來已上漲17.21％，股價高檔拉回連四黑，跌破5日均線
製表：鄭郁平
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