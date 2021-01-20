1/20上市、櫃企業營運快報

今（1/20）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.據國際測速品牌Ookla旗下網站Speedtest公布台灣行動網速最新調查，中華電信獲得2020年下半年「台灣行動網速第一名」、「台灣行動網路涵蓋第一名」，並奪得「iPhone 12台灣最快行動網速冠軍」。

2.金管會證期局表示，核准大華銀投信申報募集開放式債券型「大華銀亞洲ESG債券證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣3億元。

3.今年以來全球股市多頭續揚，新興市場股市上揚5.2%，成熟市場股市也走高4.2%；大姆哥投顧認為，疫苗問世後，人類史無前例的大規模疫苗接種勢將經濟活動逐漸帶回正軌，被壓抑的終端消費需求將帶動新一輪補庫存周期，從各個面向來看，2021年全球經濟復甦展望相當樂觀。

4.光隆(8916)首季家居訂單維持成長，不過，成衣與羽絨部門進入傳統淡季，法人預估首季業績將呈現季減的局面，2021年在羽絨部門處理營運調整期，成衣部門微幅成長與家紡部門成長帶動下，營運將恢復成長趨勢。

5.台灣與捷克的太空科技業者19日首度在一場研討會上分享彼此的產品並尋找商機，捷克官員期盼在太空科技領域與台灣進行更密切的交流。