1/20盤中焦點股 重點摘要

今（1/20）日熱門焦點股如下：

（1）外資按讚 雙鴻今年營運續拚新猷

NB、伺服器及電競散熱需求強勁，散熱模組廠-雙鴻(3324)今年營運可望持續成長再創新高，美系外資預估雙鴻今年營收將年成長16%至新台幣141億元，毛利率可望保持在22%，獲利可望年成長31%至新台幣15億元，維持雙鴻「建議買進」評等。

受惠於NB、VGA等產品需求暢旺及伺服器等出貨維持水準，雙鴻去年第4季營運未受到半導體缺料及淡季太多影響，去年12月合併營收12.65億元，年增38.08%，累計去年第4季合併營收為36.43億元，季增8.38%，去年合併營收為122.07億元，年增19.13%，單季及全年均創下歷年新高。

雙鴻表示，目前NB及電競顯卡續旺，伺服器也不錯，加上大陸新款5G手機陸續推出，預估第1季業績將遠優於去年同期，不排除與去年第2季相當。

伺服器方面，雙鴻Whitley平台相關散熱可望於第2季開始出貨，預估今年伺服器營收年增30%，法人預期Whitley散熱ASP較Purley約增加20%到30%，有助於公司營收及獲利表現。

美系外資最新報告指出，由於NB等產品續旺，雙鴻第1季營運展望優於季節性，預估第1季營收將保持在33億元，我們認為，雙鴻將持續受惠於NB、VGA及伺服器強勁需求。

預期雙鴻2021年營收年成長16%至新台幣141億元，其中又以伺服器成長最為強勁，其次是PC/NB和VGA，毛利率可望保持在22%，獲利可望年成長31%至新台幣15億元(或每股盈餘新台幣17.46元)，維持雙鴻「建議買進」評等，目標價290元。（時報資訊 張漢綺）

（2）台積早盤飆650元新天價 聯電續攀18年新高

晶圓代工廠台積電與聯電美國存託憑證（ADR）同步大漲，帶動兩公司今天股價走高，台積電早盤達新台幣650元，再創新天價，聯電也續創18多年來新高。

台積電製程技術領先優勢擴大，包括蘋果（Apple）、超微（AMD）、輝達（NVIDIA）與聯發科（2454）等大廠爭相下單，全球半導體龍頭廠英特爾（Intel）也可能委由台積電代工生產。

國際媒體「經濟學人」特刊主編、經濟學人副總編輯斯丹迪奇（Tom Standage）日前在天下經濟論壇冬季場中，透過視訊說，很多企業成為地緣政治衝突的代理戰場，這種趨勢不會消失。

斯丹迪奇表示，美中競爭讓科技在地緣政治中變得重要。台灣在全球科技產業中扮演關鍵角色，尤其英特爾晶片製造衰落，台積電變得更重要，世界會更關心在東亞與台灣發生的事，因為會影響全世界。

外資多看好台積電未來營運成長動能，並不斷調高台積電目標價，推升台積電股價延續強勁走勢，頻創新高。

聯電受惠晶圓代工產能吃緊，已陸續調漲8吋與12吋晶圓代工價格，營收與獲利可望同步成長，同樣受到市場資金青睞，股價也屢創波段新高。

台積電ADR收在131.3美元，漲6.07美元，漲幅4.85%。聯電ADR收在9.99美元，更創下歷史新高，漲1.21美元，漲幅達13.78%。

台積電與聯電今天股價同步走高，其中，台積電早盤股價達新台幣639元，漲12元，再創歷史新高，市值增加3111億元，攀高至16.56兆元，貢獻大盤指數約93點。聯電股價達54.5元，漲1.5元，續創18多年來新高。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.鴻海(2317)：車用題材超靚，今早勁揚逾2%，準備再叩關120元。

2.南電(8046)：訂單需求持續暢旺，今年業績向好，股價強守短均之上，今早走揚拚站穩220元。

3.熱映(3373)：本土病例增，拉高防疫等級，人氣增溫助股價脫底拚80元。

4.淘帝-KY(2929)：財報造假利空未除，跌停鎖死。

5.同泰(3321)：2021營運漸入佳境，股價跌幅已深吸引買盤進場，今早走高2%。

6.長華*(8070)：蝕刻產品月底前暫停接單，供給嚴重吃緊，早盤強漲近4%。

7.超豐(2441)：打線封裝產能大爆滿，漲聲續響，多方積極，股價續漲逾4.5%，再登波段新高價。

8.聚積(3527)：報價漲需求旺，訂單升溫，晨盤續衝漲逾3%，一度觸及115.5元。

9.大成鋼(2027)：土洋法人對作，賣壓持續湧現，早盤續跌逾4%。

10.敦泰(3545)：外資轉買超，Q1營運不看淡，惟高點修正，股價翻黑直摔跌停板，空軍拿下百元關。

11.新復興(4909)：買盤點火，連飆2根漲停，逼近前高23.35元。

12.鼎元(2426)：延續昨日爆量攻頂氣勢，晨盤續挾量彈升3%，攻克20元及逾2年高。

13.亨泰光(6747)：今年營收拚增兩成，昨日大漲近4成風光上櫃後，晨盤續漲逾1成，蜜月行情強強滾。

14.瑞儀(6176)：攻MiniLED、車載，資本支出倍增，晨盤揚升3%，寫5個月高價。

15.榮創(3437)：多頭發動快攻，早盤急拉漲停，改寫近3年高價。

16.毛寶(1732)：疫情擴大至社區感染，防疫概念股吸引買盤進駐，早盤火速攻頂，登波段高。

17.台積電(2330)：外資法人首見高喊「千金」，昨獲外資買超5212張相挺，今日飛上650元，續創新天價。

18.聯電(2303)：目標價獲外資升至新高63元，昨獲三大法人聯手買超8.9萬張，激勵晨盤上攻54.9元，續闖波段高。

19.樺漢(6414)：電動車正夯，內資合力轉買超，早盤漲逾3%。

20.直得(1597)：半導體設備訂單能見度逾4個月，早盤漲逾3%、收復短均。

21.緯穎(6669)：去年EPS 49.25元創高，外資喊上930元，早盤漲逾5%，創波段新高。

22.資通(2471)：外資連5日買超，早盤漲逾5%，站上30元。

23.康那香(9919)：再增本土案例，防疫概念抬頭，早盤挾量漲逾6%、跳上月線。

24.穎崴(6515)：上市首日飆漲逾37%，最高來到478元，蜜月行情超甜。

(時報資訊)

（4）外資按讚緯穎 目標價930元

亞系外資出具最新雲端伺服器大廠緯穎(6669)報告，給予「買進」評等，目標價930元。緯穎早盤大漲逾7個百分點。

展望2021年，公司對營運表示樂觀，在雲端伺服器出貨可望有2位數的年增，主要受惠於美國雲端需求和新興的5G及邊緣運算等裝置崛起。

累計去年緯穎合併營收達1869.28億元，年增14.3%，改寫歷史紀錄，毛利率8.2%，為5年新高，年增1.2個百分點，營益率達6%則刷新歷史紀錄，同比上升1個百分點，稅後盈餘86.1億元，淨利率年增0.8個百分點至4.6%創高，EPS 49.25元，再締新猷。而展望2021年，外資預估EPS可望再戰新高，達59.8元。

外資指出，該公司正在進行第三個項目計畫（比第二個項目更大的金額），預計與亞馬遜合作，並有望從今年下半年開始顯現成效。估計和亞馬遜相關的銷售組合，將從2020年約1％成長到今年約3％。而和幾個與歐洲電信運營商合作的新5G項目，將在今年下半年啟動。

外資持續續和好緯穎和微軟在積架式伺服器的合作關係，認為緯穎仍是微軟最主要的策略合作夥伴以及重要供應商。（時報資訊 任珮云）

（5）穎崴初上市早盤大漲37% 看好H1景氣

測試介面廠穎崴今天以每股348元掛牌上市，早盤大漲最高來到478元，漲130元，漲幅37%。穎崴看好今年上半年測試介面產業景氣，高雄新廠擴充探針產能，預估2年後產能倍增。

穎崴主要製造生產板半導體測試治具（Test Socket）與探針卡設計製造，生產基地主要在高雄，探針卡產業主要在新竹。半導體測試治具是IC封裝後的測試介面之一，探針卡主要用在檢測晶圓良率。

根據市調機構研究資料，穎崴去年在全球邏輯測試座市場排名第3，僅次於美國大廠Cohu和日本大廠Yokowo，法人指出，全球前10大封測廠有7成以上是穎崴客戶群。

展望今年上半年測試介面產業景氣，穎崴表示測試介面上半年到明年主要驅動力還是5G應用，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情和美中貿易戰影響，基地台高階晶片出貨會持續遞延，今年高階晶片包括AI人工智慧設和車用需求持續看好。

穎崴指出，今年有美系2家繪圖處理器（GPU）大廠發表新品需求旺盛，帶動一波備貨需求，不過晶圓代工產能不足，缺貨需求將遞延，在供給漸開出下，預估今年上半年出貨提升，需要更多同軸測試座協助晶片量產測試，有助公司營運表現。

從稼動率來看，穎崴目前平均稼動率在8成到滿載，40%加工件依賴協力廠商，探針產能供不應求，目前月產能約50萬支，預估今年第4季月產能提升到100萬支，高雄新廠1月已經動工，預估2年後產能開出，月產能可倍增到200萬支以上，上看300萬支。（中央社）

（6）傳動元件報價傳漲聲 亞德客-KY、直得臉色紅潤

傳動元件廠商直得（1597），受惠半導體客戶與醫療器材等訂單熱絡，加上短期鋼材等原物料報價上漲，使公司考量成本因素，已傳調漲旗下商品約5%，法人評估今年上半年營運成長可期，消息激勵周三早盤開高走高。

迄上午10：36的市價，暫報100。5元，大漲7。49%，表現出色。另外，氣動元件大廠亞德客-KY（1590）已躋身台股「千金俱樂部」成員，市場傳公司將透過積極降低生產成本，目前暫無調漲旗下產品計畫，不過，法人持續看好營運成長潛力，使該股在千元之上的短多架構，持穩行進。

亞德客早盤開高之後一度下殺至1,115元，之後初見止跌回穩，目前暫報1,145元，上漲1.33%，表現穩健。（工商時報 數位編輯）

（7）股王、股后向下比價

台股20日一早開盤再度閃見萬六，指數最高碰到16,004點，隨後呈現翻黑再拉升上揚的劇烈震盪走勢，不過，股王世紀爭霸賽則是向下比價。

股王大立光（3008）再度跌至2,800元、跌了80元，股后矽力-KY（6415）盤中最低也來到2,630元、大跌115元，大立光仍領先穩居股王寶座。

台股股王之爭，戲碼並未掀起向上比價的高潮，反而是競跌，比誰跌的少就可以穩坐股王寶座，近日大立光跌破2,800元之後，一度向上翻揚接近3,000元。

但市場賣盤仍不止，股價再度拉回至2,800元附近，而矽力-KY也在外資日前連3日賣超下，整體氣勢轉弱，今日進一步摜破2,700。（工商時報 呂淑美）