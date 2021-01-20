疫情拉警報 台股臉綠 9檔生龍活虎

台股今（20日）加權股價指數收盤報15806.18點，跌71.19點，跌幅0.45％，成交量為4148.77億。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計穎崴、毛寶、凌泰、新復興等9檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅5％以上的有11檔，前10名有今日掛牌的穎崴（6515）、毛寶（1732）、恆大（1325）、康那香（9919）、建碁（3046）、美德醫療-DR（9103）、宏齊（6168），以上7檔除今日掛牌的穎崴外皆漲停，其餘有光鋐（4956）、ABC-KY（6598）、超豐（2441）。

今日有11檔個股超過9％跌幅，跌幅前10名為敦泰（3545）、台揚（2314）、淘帝-KY（2929）、天鈺（4961）、矽統（2363）以上5檔為跌停，其餘有穎漢（4562）、志信（2611）、台通（8011）、凌陽（2401）、兆勁（2444）。

上市成交量前10名個股依序為聯電（2303）、長榮（2603）、陽明（2609）、群創（3481）、友達（2409）、華邦電（2344）、鴻海（2317）、凌陽（2401）、廣宇（2328）、彩晶（6116）。

上櫃有12檔4％以上漲幅，漲幅前10名有19日掛牌的亨泰光（6747）、3檔漲停的凌泰（6198）、新復興（4909）及江興鍛（4528），其餘6檔依序好德（3114）、均華（6640）、燦星旅（2719）、志旭（8067）、永日（4102）、瑞基（4171）。

。

今日上櫃有15檔股票有9％以上的跌幅，跌幅前10名都是跌停依序為連展投控（3710）、撼訊（6150）、彩富（5489）、艾華（6204）、驊訊（6237）、鴻碩（3092）、青雲（5386）、紅木-KY（8426）、欣厚-KY（4924）、普誠（6129） 。

上櫃成交量前10名為合晶（6182）、長科*（6548）、漢磊（3707）、旺矽（6223）、頎邦（6147）、光洋科（1785）、旺玖（6233）、精材（3374）、欣銓（3264）、穩懋（3105）。

延伸閱讀

1/20盤中焦點股 重點摘要

台股閃見萬六 股王股后反向下比價

台積再創天價650元 聯電續攀18年新高

穎崴初上市早盤大漲37% 看好H1景氣