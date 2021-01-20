1/20盤前掃描》內外資同心 10檔鍍金
內外資同心合力偏多台股，對2021年金牛年的經濟展望樂觀。內外資齊力抱股過年標的，包括聯電（2303）、日月光投控（3711）等可望受惠。
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內外資齊力抱股 10檔迎接金牛年
半導體封測、NB/智慧機/車用散熱、自行車及5G供應鏈及台股交易量暴增股成法人最愛…閱讀全文
美股︱葉倫喊大紓困 費半勁揚、台積ADR狂飆
美國利率現在處於歷史低點，美國準財長葉倫表示，「做大事」是此時此刻最明智的決定。並稱此舉所帶來的利益一定會…閱讀全文
報價漲需求旺 聚積訂單升溫
義隆及聚積先前聯手進攻Mini LED市場，雙方將共同開發Mini LED顯示及觸控技術，供應鏈傳出…閱讀全文
拜登上任 14檔概念股漲聲響
市場樂見拜登政見將帶動綠能、基建股全面受惠，台股19日太陽能、電動車、鋼鐵、塑化等原物料類股強勢表態…閱讀全文
台驊：貨櫃船運大好 40年首見
台驊投控19日法說會爆棚，董事長顏益財表示，在貨櫃船運市場40年，首次見到如此大好局面，預期…閱讀全文
投顧業喊高台股目標指數 兆豐看萬七
本土投顧法人已相繼調高指數風潮；整體來看，各投顧都將高點上調1,000點以上，目前以兆豐投顧看萬七最高，台新也…閱讀全文
打造護國神山群 經長看好5G、電動車
為了要發展電動車與5G供應鏈，經濟部將釋出兩大利多…閱讀全文
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