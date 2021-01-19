四強發威 半導體指數攀峰

半導體股族群19日全面發威，外資法人首見將台積電（2330）股價上調「千金」，股價以627元大漲20元歷史新高作收，約貢獻指數175點，聯發科（2454）19點，以及聯電（2303）及日月光投控（3711）各貢獻6～7點，半導體四強齊發威，貢獻台股指數大漲的前四名，也激勵上市半導體指數收415.85點、大漲3.35點，寫歷史新高。

外資19日買超集中市場66.22億元，金額雖不多但集中火力敲進半導體股，據統計，以買超張數來看，買超聯電高達8.9萬多張，買超華邦電17,450張，買超京元電、台積電、日月光投控等5,000～7,000張以上，華泰、南茂、矽統、立積、聯詠、景碩、聯發科等各買超1,000張以上。

上述12檔個股成交值就達到915億餘元，十分吸金，若以外資買超金額來看，這12檔個股，外資合計買超高達95.5億元，也就是說，外資買盤扮演半導體股大漲的最重要功臣。

台積電及日月光投控等股19日股價續創歷史新高，在龍頭半導體股齊步大漲或創歷史新高帶動下，上市半導體類股指數19日盤中最高指數及收盤指數，均改寫歷史新高，表現比大盤加權指數強。以1月15日台股加權指數盤中最高叩關萬六，但當天半導體指數最高只有414.32點，19日盤中半導體指數則衝上418.49點。