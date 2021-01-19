題材利多匯集 汽車板廠股價蠢動

車市歷經長時間修正，尤其2020年在貿易戰及新冠肺炎夾擊下陷入谷底，隨著需求逐漸復甦，不少汽車板廠去年底營收已有明顯的感受，加上市場看好未來新能源車、自駕車等趨勢，題材利多帶動下，汽車板廠近期股價也開始蠢動。

如敬鵬（2355）自4日第一天開盤以來表現相對強勢，競國（6108）、志超（8213）、精星（8183）等汽車相關個股，19日股價也拉出5％多的漲幅。

硬板大廠健鼎（3044）表示，受惠於汽車從機械結構走向電子化，功能越多、需要的電路板就跟著增加，目前來看汽車領域包括燃油車、電動車需求都不錯，往年汽車板佔比可達2成，去年市況異常僅有1成多，看好車市已脫離谷底，預期後續需求會越來越好。

汽車電子需求增加，電路板用量成長，上游原物料也同步受惠。銅箔基板廠聯茂（6213）就曾提到，2021年車市絕對看好，尤其新能源車趨勢慢慢成形，研究機構預估今年全球車市出貨量可望有雙位數成長，公司內部則看好因為車用電子數量多，成長幅度會更大。

利基型銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）表示，LED車燈需求需求顯現，加上新能源車、電機驅動、電源等相關散熱應用逐步的加大，帶動利基產品散熱基板訂單成長，汽車市場回溫顯著。此外，新能源車與消費電子需求旺盛，而且原物料漲價、缺料等狀況，除了適時調價因應，訂單狀況亦優於預期，看好自動駕駛、雷達、5G天線、MINI LED等新應用可逐步發酵，樂觀看待今年的營運。

老牌汽車板廠敬鵬在電動車話題帶動之下，4日今年第一天開盤以來，股價表現相對的強勢，主要是車市轉佳以及電動車發酵，市場看好該公司兩邊同時得利之下，營運可望看見曙光。敬鵬產品超過8成為汽車相關應用，公司提到，車市復甦自然可以帶動營運轉佳，不過2021年開始，電動車會進入快速成長的階段，也是一大亮點。

敬鵬提到，汽車相關需求增加，從在手訂單、支出預算、車市預估等條件來看，後市展望真的不錯，惟過去車市低迷的時期，因稼動率下滑所以人員採取遇缺不補以降低成本，現在訂單狀況轉好，兩岸都在加速徵招人力，也持續加強智能化、自動化建置，只要稼動率拉得起來，就能有效反應在營運表現上，2021年整體展望保持正向樂觀看待。