拜登上任 14檔概念股漲聲響

美國準總統拜登將於20日宣誓就職，而為刺激美國經濟復甦，拜登團隊已提出「兩步計畫」，1.9兆美元大規模財政刺激僅為第一步，第二步則是基礎建設、乾淨能源及勞工訓練等經濟政策。市場樂見其政見將帶動綠能、基建股全面受惠，台股19日由「潔淨能源」的太陽能、電動車；基建族群鋼鐵、塑化等原物料類股強勢表態，順德（2351）及元晶（6443）等14檔概念股走出慶祝行情。

拜登於選前提出2兆美元的乾淨能源計畫，承諾以太陽能及風力發電取代煤炭發電廠，引領美國發電廠於2035年達成無碳發電；加上為緩和疫情衝擊，將會推動7千億美元的基建計畫。「拜登概念股」一路自美選期間，跟隨拜登選情潮起潮落，包括太陽能、風電、電動車，及基建的鋼鐵、塑化，除順德強拉漲停外，元晶、安集、茂迪、致茂、精星漲幅亦逾4％。

電動車族群近期成盤面主旋律，導線架廠順德受惠車廠訂單回流，12月營收達8.14億元，創近兩年來單月新高。近期拿下美國電動車大廠特斯拉新一代車用充電系統導線架訂單，預估今年第二季啟動出貨，在新品熱銷挹注下，營運可望大幅成長。

統一投顧董事長黎方國表示，目前仍然由電子股扮「最佳男主角」，投資人應該鎖定電子、半導體族群，至於「拜登概念股」中鋼鐵、塑化族群並非處於國際領導地位，主要以類股輪動、落後補漲行情為主。選股方面，建議可以布局挾電子股、拜登概念股兩大題材的電動車概念股，此外，同樣以「節能減碳」為主軸的自行車概念股，亦為可以留意之族群。

永豐期貨副總經理廖祿民指出，在全球貨幣寬鬆政策下，美國增加政府支出，基建題材原物料類股，及綠能政策的太陽能、風電、電動車類股，股價經修正整理後，在題材面激勵下，可望出現反彈。不過，台灣太陽能產業仍受制大陸低價、高產能優勢面臨競爭，後續則需端看美國關稅政策是否有利台廠。

此外，拜登上任後，市場關注是否將使華為概念股鬆一口氣，雖拜登恐將維持反中路線，惟受美國總統川普制裁大陸晶片廠衝擊下，美車用晶片已嚴重短缺，廖祿民認為，在內外因素下，拜登制裁力度「不可能跟川普一樣」。對於中美貿易戰，投資人應抱持中性謹慎態度。