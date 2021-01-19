長華*：蝕刻產品月底前暫停接單

半導體封裝材料供應商長華（8070）對客戶發布通知，由於子公司長科（6548）生產的QFN（四方平面無引腳封裝）導線架在內的蝕刻製程產品，因交期已拉長超過半年，所以宣布暫停接單至1月底。由於包括日月光投控、超豐、菱生等封測廠的打線封裝產能大爆滿，導線架供給嚴重吃緊，業界預估上半年漲價幅度達10～20％，下半年可望再度漲價。



長華集團近日對客戶發出由董事長黃嘉能署名聲明，指出鑒於近期蝕刻產品的強勁需求，長華累計蝕刻訂單交期已達半年以上，為確保有秩序的規劃產能並如期完成客戶所託，長華決定即刻起，暫停蝕刻產品的接單至元月31日止，上述緊急措施不影響客戶已下單蝕刻產品及未來訂單之交期及排程，此次暫停接單實為確保目前在手訂單皆能如期順利完成。



長華蝕刻製程產品線主要是由子公司長科生產的導線架，其中又以QFN導線架供給缺口最大，主要是因為筆電及平板、5G及WiFi 6、車用電子等相關晶片需求強勁。由於日本導線架設備出貨受到疫情影響，交期拉長到九個月以上，2021年擴產計畫要等到年底才會有辦法開出產能，造成導線架供不應求且交期持續拉長。



長科產能自2020年第四季滿載後，現在接單暢旺產能滿到下半年，封裝導線架供不應求，交期已長達六個月以上，部分特殊規格及QFN導線架交期更達七～八個月，與2020年底相較，交期都再拉長一個月以上。業者指出，國際銅價及銀價持續上漲，加上產能來不及擴充，導線架第三季已確定將供不應求，長科已反映成本調漲上半年導線架價格，2月開放第三季下單後價格看來將續漲。



長科導線架接單暢旺，2020年第四季合併營收季增11.8％達26.85億元，較2019年同期成長10.0％，改寫季度營收新高紀錄。累計2020年合併營收96.78億元，較2019年成長3.8％，為年度營收歷史次高。



長華在封裝材料銷售暢旺下，2020年第四季合併營收季增8.7％達44.37億元，與2019年同期相較成長5.7％，為2015年第一季之後的6年來單季新高。累計2020年合併營收164.24億元，較2019年成長6.2％，為年度營收歷史次高。



法人表示，長華及長科受惠於封測廠及IDM廠訂單續強，加上車用電子市場復甦，樂觀看待長華2020年獲利可望賺近二個股本，長科將挑戰賺進2.5個股本。至於2021年營運展望十分樂觀，長華及長科的年度營收及獲利可望同步創下新高紀錄。