攜NB、5G雙引擎 連騰21日登錄興櫃

連騰科技（6818）21日將正式登錄興櫃，19日舉行興櫃前法說會，總經理蕭富仁表示，連騰產品可分四大類，NB/PC、網通、穿戴、物聯網，其中NB受惠於疫情推升需求，看好2021仍會出貨暢旺，另外則是5G為現在各產品/產業的基礎，需求量會越來越大，樂觀看待未來業績成長幅度可期。



連騰為5G天線製造廠商，提供各種地面式天線製造、電子產品所需的通訊元件、微型化天線原型設計、半成品/成品組裝，專研微波輻射所使用的各種介質特性與傳輸效能，開發研究具低損耗之電磁波輻射材料，致力於發展各式天線解決方案。



蕭富仁進一步分析，未來成長動能包括NB跟5G，連騰目前主力產品還是以IT類為主，尤其是NB，2020年NB佔營收比重近65％，過去幾年來，確實感受到NB市場逐漸進入持平、飽和，甚至有一點輕微下滑，但是新冠疫情突發，去年第二季NB產業變得異常，異常的暢旺，目前看2021年因為疫情並未舒緩，第一季接單仍非常旺，也預期今年底前NB還是能維持一定的出貨能量，全年出貨會較去年持平。



而5G的崛起，不只是新的規格來臨，也帶動整體產業升級，從5G為業績帶來的貢獻可以拆成兩部分來看，一是5G在傳輸速度、頻段、流量等都提高，需用到多天線架構系統，以筆電來說2天線增加成4天線是基本，未來甚至會增加到8～12天線，雖然是同樣的產品，但內置天線數量倍增，對業績來說是大幅成長。



另外則是技術層次提高，就像電子產品越來越輕薄短小，但功能不斷提升，甚至要向下相容同時容納5G跟4G，更小的空間容納更高的規格，就必須要採用有別於傳統的設計，技術門檻提升，單價將同步提高。5G在量跟價同步成長，對公司業績有相當的正面助力。