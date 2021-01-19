報價漲需求旺 聚積訂單升溫

LED驅動IC廠聚積（3527）在8吋晶圓產能及封測打線產能滿載效應下，順利對客戶陸續反映成本上漲，加上車用LED拉貨動能持續升溫。法人預期，聚積上半年訂單動能將有望一路延續到第二季，推動上半年業績繳出優於2020年同期水準。



晶圓代工產能全面滿載，連帶讓封裝產能供給吃緊。供應鏈指出，LED驅動IC當前主要在8吋產能投片量產，不過由於產能被5G、WiFi 6、車用等相關晶片產能塞爆，目前晶圓代工報價已經相較2020年高出雙位數水準，連帶讓封裝產能全面爆單，由於WiFi 6及電源管理IC需求大增，同步排擠到封裝打線產能滿載，報價也同步飆漲。



在晶圓、封裝產能同步吃緊效應下，LED驅動IC市場進入2021年起全面起漲，供應鏈指出，中國LED驅動IC廠漲幅已經調漲15％左右水準。聚積由於主要布局高階LED驅動IC市場，產品單價就已高於競爭對手，因此僅反映成本上升狀況。因此，法人推估，聚積第一季在LED驅動IC漲價效應下，將可望推動單季合併營收淡季不淡。



不僅如此，由於2020年全球汽車供應鏈受到新冠肺炎疫情影響，因此下單力道較為保守，不過進入2020年下半年後，車商品普遍看好2021年需求有望回溫，加上車用晶片用量可望增加，因此訂單量大幅成長。



聚積先前就已透過車用LED驅動IC打入車用供應鏈當中，並且近期受惠客戶拉貨訂單持續升溫。整體來看，法人預期，聚積上半年營運將有望繳出優於2020年同期的成績單，帶動公司業績重回成長軌道。



此外，義隆及聚積先前聯手進攻Mini LED市場，雙方將共同開發Mini LED顯示及觸控技術，供應鏈傳出，目前雙邊已經在聯手進行中小尺寸面板的裝置開發案，最快有機會在2021年底傳出好消息，替兩家公司帶來新營運動能。