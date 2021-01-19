聚陽 今年營運衝兩位數成長

聚陽（1477）去年營收249.24億元，雖年衰退7.85％，但因擇優出貨、平均單價提升下，獲利反增，自結2020年稅前獲利27.16億元，年增10.89％，每股稅前獲利12.36元。



展望2021年營運，聚陽由於今年毛利較高的運動、休閒服飾出貨比例將提高，且印尼、越南新產能會陸續開出，加上急單、少量多樣等平均單價較高的訂單預期會增加，法人預估，聚陽今年營收獲利會比去年有二位數的成長。



聚陽指出，去年因受到原物料價格影響、與新台幣匯率走勢強勁，營收表現不如預期，不過在「擇優出貨」、平均單價提升下，全年獲利仍有成長。



就2021年整體營運來看，聚陽表示，運動休閒出貨比例及平均單價的提升，預期仍是今年獲利成長幅度可望高於營收成長的利基。聚陽去年運動、休閒服飾約占整體營收二成多，在擇優出貨策略推動下，此部分出貨及訂單量持續成長中，估2021年有望突破三成。



聚陽目前手中訂單能見度已看到上半年，2021年的客戶訂單已經很明確，無論是新、舊客戶，訂單量都是成長，且在手中訂單的平均單價還有提升空間，預期今年營運仍會優於去年。



另外，聚陽表示，中美貿戰、新冠肺炎疫情，全球紡纖產業供應鏈加速整併、以及品牌服飾廠「集中採購、一站購足」的下單模式，有利於聚陽提升市占，對今年整體訂單的增加有十足加分，對營收成長更可挹注不小的動能。



聚陽認為，經過這次疫情衝擊，品牌廠大幅提升電商平台商品訂單比例，由於網路限定，訂單數量少、交期短，商品單價更高，同時更講求包裝，有利代工廠訂單平均單價的提升