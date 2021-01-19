崇友：到2023年Q2業績無虞

崇友（4506）受惠房市景氣熱絡，新梯在手訂單未認列達4,500台，合約金額高達52億元，創歷年新高水位，以目前在手訂單來看，截至2023年第二季的業績無虞；此外，新梯、汰舊換新及維修保養三大業務穩定增長，預估今年整體業績可望有3％成長。



崇友去年在新梯、汰舊換新及維修保養三大業務均持續成長下，全年營收43.93億元、年增2.65％，創歷年新高，去年前三季EPS 3.22元，法人推估，去年全年EPS有望達4元，創下2018年以來新高。



由於去年業績亮眼，崇友將發出歷年新高的5個月年終獎金，超過過去三年、平均每年4.5個月的水準。



近年房市熱絡、建商推案大增，崇目前在手訂單、未認列電梯達4,500台、合約金額52億元，較去年同期約4,000台、合約金額40億元，成長不少，目前在手訂單足夠提供至2023年第二季的業績。



另外，去年也取得汐止「早安國揚」、台北喜來登汰舊換新等大型建案，此外在公共工程標案有所有嶄獲，例如2019年取得合約金額約2億元、北捷板南線各站共66台手扶梯，陸續施工安裝，也會挹注未來業績。



崇友預期，今年三大業務中，新梯、維修保養業務可望各約有3％成長，汰舊換新業務可望雙位數成長。



崇友透過中高階「堅尼西斯」、中低階「崇友」、以及代理「東芝」品牌，滿足不同案源需求，持續投入超高速電梯的研發、結合智能科技新技術整合，提升堅尼西斯品牌在商用案源的市占率。



目前崇友電梯住宅案源約占電梯出貨八成，商用約占8％，受惠台商回台投資需求高漲，廠辦案源比重增加至5％。



汰舊換新業務則為崇友成長最快速的業務，去年汰舊換新業務營收5.8億元，較前年有雙位數成長。崇友表示，目前崇友在市場有1.1萬台電梯超過20年，隨大樓設備老舊，政府、民眾對於電梯運行安全、專業合格廠商的重視，九成的大樓電梯汰換新梯仍會選擇延續使用相同品牌，汰舊換新業務可望維持一成以上成長。



此外，目前崇友維修保養電梯有3.7萬台，去年維修保養業務營收18億元、年增3％，預期維修保養每年穩定有3％成長，提供穩定現金流。