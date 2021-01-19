1月19日一分鐘強弱勢股
1月19日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅(%)
|
強勢原因
|
亨泰光(6747)
|
39.50
|
眼球概念股吸睛，陸視力矯正鏡片市占看增，大走蜜月行情
|
聯傑(3094)
|
10.00
|
IC設計族群點火上攻，低基期優勢激勵股價連兩日攻上漲停
|
順德(2351)
|
9.99
|
受惠電動車題材發燒，車用概念股成盤面焦點，投信大舉加碼
|
長聖(6712)
|
9.98
|
細胞委託製造業務看旺，今年可望轉盈，股價連五紅
|
台揚 (2314)
|
9.97
|
O-RAN產品及低軌道衛星雙題材加持，外資大舉敲進
|
立積(4968)
|
9.97
|
WiFi6射頻前端模組訂單持續湧入，Q1業績淡季不淡
|
易華電 (6552)
|
9.97
|
單面COF基板將導入高階手機軟性 OELD 面板，帶旺業績成長
|
精英(2331)
|
9.96
|
宅經濟延燒，電腦代工、板卡需求強勁，訂單能見度看到Q1
|
鼎元(2426)
|
9.94
|
感測後市需求暢旺，新產能上半年可望開出，帶量衝上漲停
|
昇達科(3491)
|
9.92
|
毫米波、低軌道衛星通訊等成長可期，法說行情提前引爆
製表：陳昱光
1月19日一分鐘弱勢股
|
名稱
|
跌幅(%)
|
弱勢原因
|
驊訊(6237)
|
10.00
|
三大法人逢高了結，終結連10買，股價失守百元
|
台通(8011)
|
9.98
|
五股廠房土地出售流標，引發失望賣壓，苦吞連三黑
|
廣錠(6441)
|
9.79
|
綠能題材失靈，調節力道放大，長黑灌破月線支撐
|
建達(6118)
|
9.29
|
股價衝高湧現獲利了結賣壓，外資反手減碼
|
陽明(2609)
|
8.19
|
三大法人合計拋售逾5萬張持股，成交爆量走跌
|
正達 (3149)
|
6.68
|
市場追價力道薄弱，外資偏空操作，股價終結連四紅
|
長榮(2603)
|
5.88
|
航運股籌碼凌亂，短線下車賣壓沉重，三大法人同步賣超
|
定穎(6251)
|
5.26
|
減資彌補虧損題材熄火，外資連四日減碼，面臨20元保衛戰
|
偉詮電(2436)
|
4.55
|
股價衝高拉回整理，外資調節動作未歇，拚守穩五日線
|
萬海(2615)
|
4.21
|
投信砍倉動作頻頻，元月以來大砍2.2萬張，KD指標下彎
製表：陳昱光
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!