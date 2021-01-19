1月19日一分鐘強弱勢股

1月19日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

亨泰光(6747)

39.50

眼球概念股吸睛，陸視力矯正鏡片市占看增，大走蜜月行情

聯傑(3094)

10.00

IC設計族群點火上攻，低基期優勢激勵股價連兩日攻上漲停

順德(2351)

9.99

受惠電動車題材發燒，車用概念股成盤面焦點，投信大舉加碼

長聖(6712)

9.98

細胞委託製造業務看旺，今年可望轉盈，股價連五紅

台揚 (2314)

9.97

O-RAN產品及低軌道衛星雙題材加持，外資大舉敲進

立積(4968)

9.97

WiFi6射頻前端模組訂單持續湧入，Q1業績淡季不淡

易華電 (6552)

9.97

單面COF基板將導入高階手機軟性 OELD 面板，帶旺業績成長

精英(2331)

9.96

宅經濟延燒，電腦代工、板卡需求強勁，訂單能見度看到Q1

鼎元(2426)

9.94

感測後市需求暢旺，新產能上半年可望開出，帶量衝上漲停

昇達科(3491)

9.92

毫米波、低軌道衛星通訊等成長可期，法說行情提前引爆

製表：陳昱光

1月19日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

驊訊(6237)

10.00

三大法人逢高了結，終結連10買，股價失守百元

台通(8011)

9.98

五股廠房土地出售流標，引發失望賣壓，苦吞連三黑

廣錠(6441)

9.79

綠能題材失靈，調節力道放大，長黑灌破月線支撐

建達(6118)

9.29

股價衝高湧現獲利了結賣壓，外資反手減碼

陽明(2609)

8.19

三大法人合計拋售逾5萬張持股，成交爆量走跌

正達 (3149)

6.68

市場追價力道薄弱，外資偏空操作，股價終結連四紅

長榮(2603)

5.88

航運股籌碼凌亂，短線下車賣壓沉重，三大法人同步賣超

定穎(6251)

5.26

減資彌補虧損題材熄火，外資連四日減碼，面臨20元保衛戰

偉詮電(2436)

4.55

股價衝高拉回整理，外資調節動作未歇，拚守穩五日線

萬海(2615)

4.21

投信砍倉動作頻頻，元月以來大砍2.2萬張，KD指標下彎

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組