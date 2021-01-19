1/19上市、櫃企業營運快報

今（1/19）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.台股去年在全球漲幅為黑馬市場，以逾22%漲勢傲視全球，也帶動台股基金規模與申購熱度同步增溫，根據投信投顧公會最新統計數據，132檔台股基金中，2020年整體基金規模年度增加金額前10強的台股基金，多為成立悠久的老字號台股基金。

且不論一般型、科技型、中小型等皆榜上有名，包括保德信高成長、保德信金滿意、安聯台灣大壩、野村優質、摩根新興科技等，且這些基金進入2021年仍保持相當不錯績效表現。

2.中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥19日說，從入境人數來看，春節返國潮的高峰落在14日，共有5,700多人入境，爾後人數持續降低，18日已不到1,700人。目前全國居家檢疫人數有3.7萬人，尚未達到過去居家檢疫的高峰，國內尚可負荷。

3.針對今日立院表決前瞻預算(5G補助)一案，台灣大(3045)也有最新回應，台灣大表示，建議應在補助辦法中納入「競爭機制」，而不是按照標金比例分配。

台灣大認為，積極建設5G網路以提供用戶優良的通訊品質是公司的一貫立場，支持主管機關協助電信業者加速5G網路基礎建設。

4.部立桃園醫院群聚感染新冠肺炎人數持續增加，新竹市長林智堅18日明確表態，希望防疫為重，停辦今年台灣燈會。行政院祕書長李孟諺下午正式宣布台灣燈會停辦。

5.中央銀行發布2020年12月國銀人民幣存款餘額為2444.89億元人民幣，月增86.3億元或3.66%，單月增額與增幅同創2014年4月以來新高，中央銀行外匯局副局長陳婉寧形容，這個月的增幅出現「爆炸性變化」。

這樣的增幅已經很久沒看到。在DBU部分，定存、活存都增加，增加的主要是法人戶，個人戶減幅趨緩；增加原因包括國內企業大陸投資匯入股利收入、收回股本投資、投資人民幣債券收回以及從OBU匯入借貸款項。

6.華碩(2357)AI研發中心(AICS)與中山醫學大學附設醫院攜手，簽署策略夥伴合作意向書，率先開發「跨院流程共享」機制，未來各參與醫療院所可透過去識別化的AI大數據進行交叉比對，取代資料庫共享，保障患者隱私與個資安全，發揮更大綜效，提升資料量與準確性，裨益公衛、教學、研究等領域發展躍進。

7.聚陽(1477)公布去年全年獲利27.16億元，年增10.9%，稅前EPS為12.36元。

為擴充產能所需，2020年11月底董事會決議通過擬發行股數2,200萬股的現金增資計畫。每股發行價格為136元，此次現增可為聚陽籌得29.92億元的資金，做為擴廠計畫所需。

8.國際航空專業雜誌AERO International於日前公佈德國航空安全資料中心JACDEC(Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre)2021年全球前20大最安全航空公司排名，長榮航空排名第9名，繼日前獲得澳洲航空專業評鑑網站AirlineRatings.com評選本公司為全球前20大最安全航空公司第6名，再度榮膺國際飛安機構的肯定。

9.國泰產險和國泰世華銀行數位品牌KOKO合作首推首推客製化「KOPet寵物險」，民眾動動手指回答7問題，最快只要1分鐘即可為家中寵物毛小孩篩選合適的保障內容。

10.日盛投信19日表示，由於供應鏈問題及無法滿足大量湧進的訂單，半導體類股已成為著眼於長線的機構投資人布局重鎮，強勁的需求帶動晶片業邁入一個超級循環周期，台股電子股在2020年交出超過35％的亮眼成績後，今年以來也有逾10％漲幅。

從趨勢及題材面觀察，高速運算、5G相關、Wi-Fi 6及ABF載板等產業長線利多發酵，在全球景氣好轉的大架構，以及低利率環境下資金繼續在股市找機會，皆有利股市表現，建議定額佈局台股科技型基金搶占先機。

11.環保署19日表示，基於空氣污染物具隨空氣流通特性，為防護校園學童健康，需全方位從校園周遭及教室內外同步著手，為此，行政院已就校園空品防護進行部會分工，並提出校園三重防護措施：

「校園綠籬」、「清淨空氣綠牆」及「通風換氣」，分別由農委會林務局、環保署及教育部主政，於校園周遭廣設喬木及灌木形成自然綠籬阻擋校園周遭空氣污染。

並於教室走廊女兒牆外側花台設置懸垂式綠牆，阻絕污染於教室外，再於教室內裝設空調或通風換氣設備，進一步過濾污染物及換氣，以提供學童更友善且舒適的學習室內空間。

12.台灣首家純網銀正式上線營運！樂天國際銀行19日低調宣布正式對外營運。樂天國際銀行董事長簡明仁日前預告將有「殺手級」服務。

此次樂天國際一上線就推出兩大亮點服務「快樂會員制度(Happy Program)」和「樂天生態圈」，未來將成為樂天國際銀行推動金融創新的兩大引擎，另外，高利「七天定存」與VIP點數回饋相當於30﹪，相當吸睛。