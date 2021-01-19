淘帝-KY掏空風暴 早盤跳空跌停委賣高掛

童裝大廠淘帝-KY董事長周訓財等人涉嫌掏空人民幣3億元，前財務長王冠華涉嫌內線交易。今天淘帝-KY股價開盤即跳空跌停鎖死，躺在14.25元，委賣高掛逾5,000張；淘帝-KY表示，配合檢調約談。

淘帝-KY發布重大訊息說明，今天配合台北地檢署調查約談，但截止重大訊息公告發布為止，尚不瞭解台北地檢署調查約談內容，之後將再補充說明。

對於媒體報導內容，淘帝-KY回應，未曾以任何方式要求會計師配合出具不實意見，也未製作虛偽不實資產負債表。前任台籍董事皆因業務繁忙及配合董事會改選，主動向公司辭去董事職務，與公司贖回投資理財商品無關。

淘帝-KY也表示，前任財務長王冠華於2020年7月中旬至8月13日間向公司申報持股為零，就淘帝-KY所知，王冠華不存在媒體報導所述出售股票情事。

檢調獲報，淘帝國際控股有限公司（淘帝-KY）董事長周訓財、總經理周志鴻，涉嫌於民國108年9月間，與王冠華、李宗儒，佯以淘帝-KY資金購買人民幣3億元基金商品，進而隱匿實情並製作不實資產負債表，由勤業眾信會計師施景彬、江明南配合出具不實意見書。

周訓財等人擔心挪用資金事跡敗露，去年9月至11月間，公告分2次贖回基金，並辭去台籍董事，由董事會決議將人民幣3億元用以購買周訓財實質控制的大陸口罩公司設備。

此外，淘帝-KY去年8月12日發布第2季重大虧損的重大訊息，時任財務長王冠華涉嫌於同年7月間知悉此一重大訊息後，即賣出198張淘帝-KY股票，避損新台幣155萬餘元。

檢調認為，周訓財等人涉及掏空、財報不實，王冠華另涉嫌內線交易。台北地檢署昨天指揮新北市調查處兵分6路搜索，約談王冠華等6嫌到案，周訓財、周志鴻2人不在境內而未到案。北檢漏夜複訊後，今天諭令王冠華、施景彬、江明南等6名被告交保候傳。