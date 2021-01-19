亨泰光掛牌首日大漲逾3成 蜜月行情甜

亨泰光上櫃首日見蜜月行情 攻兩岸角膜塑形鏡片商機

隱形眼鏡族群添生力軍，以開發「視力矯正」鏡片聞名的亨泰光學（6747），19日以每股承銷價100元上櫃。研發長吳怡璁表示，受惠中國市佔率逐步成長，台灣也持續推出功能性隱形眼鏡產品擴大驗配族群，2021年營運樂觀。

亨泰年產角膜塑形鏡片30萬片，全球排名第三，該公司在大陸擁有2張許可證，台灣則有一張。由於角膜塑形鏡片已成趨勢，該股首日蜜月行情表現亮麗。

亨泰主要產品包括客製化硬式及軟式隱形眼鏡，在硬式隱形眼鏡部分又可區分為「日戴型」高透氧硬式隱形眼鏡（Rigid Gas-Permeable Contact Lens；簡稱RGP）及「夜戴型」角膜塑型鏡（Orthokeratology Contact Lens；簡稱OK鏡）。

其中，學齡兒童或青少年近視防控所用的「夜戴型」角膜塑型鏡最為大家所熟悉，也是現階段的主力產品，具有獨佔地位，市佔率約7成。

營運表現耀眼的亨泰，2018、2019年度及2020前三季度營收分別4.02億、4.88億、4.03億，稅後淨利分別7,356萬元、1.15億及1.08億元，每股稅後盈餘分別為4.21、5.62、4.92元。

亨泰成立於1976年，該公司自1977年在臺灣取得第一張硬式隱形眼鏡製造上市許可後，2009年也取得第一張中國第三類醫療器械註冊證；2010年取得臺灣第一張「夜戴型」角膜塑型鏡製造上市許可；2011年成為取得中國大陸「夜戴型」角膜塑型鏡上市許可的唯一臺灣廠商！

研發長吳怡璁表示，2021年亨泰除了兩岸配鏡人口數持續增長外，將開始在中國進行第二張新證照角膜塑型片產品的行銷活動，在產品舒適度、價格及通路布局皆與原有證照產品做明顯區隔之下，亨泰光的中國市佔率有機會持續成長，加上台灣市場持續推出功能性隱形眼鏡產品擴大驗配族群，海外業績也持續成長，經營表現持續亮眼應屬可期。

（工商時報 杜蕙蓉）

亨泰光蜜月行情 上櫃首日飆逾3成

亨泰光（6747）19日每股100元掛牌上櫃，挾著今年營運展望樂觀，股價開高衝至136.5元，大漲3成以上，蜜月行情剽悍。

亨泰光在台灣角膜塑形片（又稱ok片）市佔率過半，目前亨泰營收有55%比重來自大陸，45%為台灣，由於學齡兒童或青少年近視防控所用的「夜戴型」角膜塑形片市場尚未滿足，仍具有成長性。亨泰已拿到大陸第2張第3類醫材的上市許可，有利開展大陸的銷售成績。

亨泰光「夜戴型角膜塑型鏡」是透過光學設計及精密加工後的近視防控醫療產品，有效管理學齡兒童及青少年近視度數加深的速度，避免成年後成為高度近視族群」。亨泰光是台灣第一家取得「夜戴型角膜塑型鏡」製造上市許可的公司，也是在此領域市佔居領導地位的廠商，更是攻佔大陸角膜塑型鏡市場的唯一台灣廠商。

亨泰光109年受疫情影響成長稍有放緩，110年除了兩岸配鏡人口數持續增長外，亨泰光將開始在大陸進行第二張新證照角膜塑型片產品的行銷活動，在產品舒適度、價格及通路布局皆與原有證照產品做明顯區隔之下，亨泰光的大陸市佔率有機會持續成長，加上台灣市場持續推出功能性隱形眼鏡產品擴大驗配族群，海外業績也持續成長，經營表現持續亮眼應屬可期。

（時報資訊 郭鴻慧）