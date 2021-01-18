1/19盤前掃描》車電給力 2檔營運衝

台股1/19盤前掃瞄的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.台股18日再度上演籌碼換手戲碼，雖受疫情升溫消息干擾，盤中曾重挫近300點，所幸有多方買盤進場馳援，收盤僅小跌4點，收在15,600點整數關卡之上。法人研判，指數留長下影線「定海神針」，有助穩住市場信心，且晶圓雙雄皆反彈走揚，預期漲多調整賣壓消化後，可望重啟攻勢。

2.外資圈在台積電法說後目標價調整暫告段落，研究機構ALETHEIA超狂、給出1,000元長線目標價，超越七家看台積電「800元俱樂部」的內外資；晶圓代工二哥聯電則獲滙豐證券送暖，升推測合理股價至市場最高63元，高過野村、凱基投顧與ALETHEIA的60元。

外資一路升評台積電，18日ALETHEIA後發先至，竟給出破天荒的1,000元長線股價預期（未來24個月），美國存託憑證（ADR）目標價同步升至200美元，超越華興資本、里昂、匯豐、凱基投顧、高盛、等七家研究機構給予台積電800元以上推測合理股價。

3.美國新政府準財長葉倫（Janet Yellen）美東時間周二將出席參院的任命聽證會，她在聽證會上會拋出第一個「川規拜不隨」的做法，宣告美國將不會追求弱勢美元政策，強調包括美元在內的貨幣匯價應交由市場決定。

4.繼華碩開出漲價第一槍後，技嘉於海外通路的進貨價已上揚，現在連微星也確定跟進！且不僅是主板產品，目前現貨市場供不應求、甚至連二手市場也大缺貨的顯卡，也將因應運輸成本上漲及重新實施加徵關稅等影響，著手進行產品定價的上調策略。

5.台股護國神山好猛！不甩外資賣超2,745張，投信、自營商及內資主力大戶齊拱，台積電收盤股價及市值續雙創歷史新高，領軍半導體族群日月光投控、穩懋及設備廠漢唐、萬潤等股價創高，萬潤更直攻漲停，合計共15檔上市櫃股股價與市值齊登峰，扮演台股指數領頭突破萬六強勢指標。

6.大陸經濟快速脫離疫情影響，大陸國家統計局18日公布數據顯示，2020年第四季GDP年增6.5％，創兩年單季新高。2020年全年GDP年增2.3％，優於市場預期，料將成為全球唯一正成長的主要經濟體。值得注意的是，2020年大陸GDP首度突破百兆元，達人民幣（下同）101.6兆元。

7.陸資大廠潮州三環近來陸續與國內晶片電阻大廠議價，預計調漲全尺寸陶瓷基板價格10～15％，並擬於2月1日適用新價格，由於潮州三環的全球市占率超過40％，為全球第一大陶瓷基板廠商，若能議價成功，有利於台灣的九豪（6127）跟漲。

8.大陸17、18日召開2021年對台工作會議，大陸對台「二把手」、全國政協主席汪洋在會上表示，要支持台商台企抓住國家構建新發展格局的機遇，積極參與「十四五」規劃實施、國家區域協調發展戰略，並支持福建探索海峽兩岸融合發展新路。

9.晶圓代工及封裝測試產能供不應求，包括台積電、聯電、力積電、華邦電、日月光投控、京元電等半導體業者，2021年啟動擴建無塵室或興建新晶圓廠計畫，積極擴產因應客戶強勁需求，廠務工程業者漢唐（2404）、帆宣（6196）、信紘科（6667）直接受惠，在手訂單均創下歷史新高，2021年營收及獲利可望再創新高紀錄。

10.大陸國家統計局18日公布2020年GDP增速取得2.3％正成長佳績，分析人士認為，2020年第四季GDP成長速度加快，顯示大陸經濟韌性仍強，預計2021年大陸經濟平穩中偏升的整體態勢不變，其中，投資對於經濟增長依然具有重要作用，消費亦有望加速復甦。

11.看好房市及企業設廠需求，今年開春短短半個多月，興富發、國揚、皇普三大建商就砸下逾36億元購置土地；土城又是工業地和科技廠辦市場兵家必爭之地，去年至今躍居為一級戰區！

去年5月成功處分台北市「大南港土地」的國揚滿手現金，18日董事會決議砸下18.56億元，購入新北市土城忠義段365地號等19筆土地，總計3,199.576坪，取得該土地50％持分；另外，國揚與集團關係企業等其它五家公司簽訂共同投資興建契約，將開發為頂級廠辦園區。

12.車用晶片全球大缺貨，但各家車廠仍如期在2021年推出新車款，並將車道偏移、倒車環景等先進駕駛輔助系統（ADAS）列為標配，每輛車搭載的車用CMOS影像感測器（CIS）數量呈現倍增。

隨著索尼（Sony）、三星、豪威（OmniVision）、安森美（ON Semi）等大廠持續擴大車用CIS出貨，同欣電（6271）及精材（3374）晶圓級封裝接單暢旺，對2021年營運抱持樂觀看法。

B.利空因子：

1.衛福部長陳時中18日證實，發生院內感染的就是衛福部立桃園醫院（部桃），而該院再新添1名護理師染疫。有鑒疫情發展比過往迅速，陳時中宣布六大行動管控，指揮中心及專家將進駐部桃，成立「前進指揮所」，惟他否認「螺絲鬆了」。另疫情擴大，今年新竹燈會恐停辦！

2.美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）因為中控台螢幕有瑕疵，要求特斯拉召回15萬輛Model S／Model X，面板供應商LGD、群創，觸控面板廠TPK-KY，中控台系統組裝廠和碩恐受影響。對此，供應商表示，目前尚未收到客戶通知，還要進一步了解狀況。

3.今年疫情發展比去年更嚴峻，在可用碼頭工人有限情況下，多國港口陷入死亡壅塞，美歐部分航班取消，導致市場供應鏈緊張，多家著名汽車廠被迫減產。美國大型攬貨業估計市場需要補充50萬個貨櫃，但造櫃廠要3～6個月才能消化訂單。

業界點名美國西海岸、奈及利亞、英國、馬來西亞、澳大利亞等國家港口情況最為嚴峻。美國民眾因居家隔離或居家上班、上課，搶購家具、運動器材與電子產品等，碼頭貨櫃堆到六層高，卡車司機要等待數小時才能領到貨櫃。

4.美國新科總統拜登周三將宣誓就職，上任首要工作是抗疫拚經濟，日前並已公布將推1.9兆美元的紓困方案，然而由於共和黨國會議員紛紛表達反對，紓困案輕鬆過關的可能性大為下降。

5.韓國三星集團繼承人李在鎔再陷牢獄之災，18日因行賄罪二審遭法院判刑2年半，他在法官宣判後被當庭收押。李在鎔父親、三星前會長李健熙甫於去年10月辭世，如今他又二度入獄，三星群龍無首下恐拖慢疫情後的重整腳步。

6.美國對華為出口禁令在2020年9月15日生效之後，許多華為供應商向美國政府申請許可令，但外電報導，在川普政府卸任前夕，英特爾和日商鎧俠申請對華為出口許可遭美國商務部否決，將不得向華為供貨。

分析稱，美國總統川普任期進入最後倒數計時，仍執意用「焦土政策」主導對中國策略，不僅讓廠商無所適從，亦增添拜登政府未來的施政難度。