買盤低檔掃貨 台股下檔有撐

台股18日再度上演籌碼換手戲碼，雖受疫情升溫消息干擾，盤中曾重挫近300點，所幸有多方買盤進場馳援，收盤僅小跌4點，收在15,600點整數關卡之上。法人研判，指數留長下影線「定海神針」，有助穩住市場信心，且晶圓雙雄皆反彈走揚，預期漲多調整賣壓消化後，可望重啟攻勢。

台灣因連續傳出醫護人員確診，牽動市場敏感神經，拖累大盤18日開高後快速拉回，最低來到15,320點，一度失守10日均線。不過，短線急殺後浮現低接買盤，促使跌幅明顯收歛，終場收在15,612點，成交金額縮至3,188億元，三大法人賣超16.36億元。

華南投顧董事長儲祥生認為，目前盤面受到新冠疫情又有國內新增案例、美政權即將交接，以及短線漲多等三大因素干擾，盤面波動明顯增加，本土資金危機感上升，遇到行情不對就先迅速了結出場，而近期盤面趨勢來看，短線低檔承接的勝率相當高。因此，經過部分調節賣壓宣洩後，仍會有不少買盤選擇進場布局。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，由於台積電法說支撐台股先前漲勢大幅領先美股及鄰近亞股，在正乖離過大，以及利多出盡的情況下，導致大盤回歸國際股市腳步，進行位階適度修正，原則上較不容易見到指數立即反彈過前高。不過，經濟面及資金面正向訊號依然沒有太大問題，指數下檔空間有限。

市場法人分析，台股18日留長下影線，顯示買盤拉回承接意願強勁，目前等待進場的資金還是相當多，對穩住市場信心起正面效果，研判因有部分買盤來自壽險部位，逢低進場布局，押寶高殖利率題材。

在操作策略上，儲祥生及蔡明翰皆強調不宜過度追高，建議目前有持股的投資人仍可續抱，空手的投資人則可逢拉回進場布局績優成長股，隨著美財報即將進入公布高峰，對美股激勵作用可視為台股轉強的觀察指標。

此外，觀察八大官股券商近期進出動作，雖然18日僅小幅買超1.27億元，但已是連續三個交易日高檔回補台股，敲進台達電、欣興、聯發科等電子股，持續與外資對作。自元月以來，官股券商累計買超金額達46.86億元，整體操作心態上並不看淡。