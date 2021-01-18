外資賣超15.51億元 這十檔仍獲關愛

台股今天上沖下洗達350點，尾盤在台積電拉高撐盤下，僅小跌4點守住15,600點，外資連3賣，賣超新台幣15.51億，買超標的有聯電及長榮，賣超標的有面板股彩晶、群創，也調節台積電。

外資今天雖然賣超台積電2,745張，但投信及自營商均站在買方，台積電尾盤站上607元相對高點，上漲6元，成為大盤撐盤要角。

受美歐疫情加劇影響，國際資金買盤明顯收手，外資今天連續第3個交易日站在賣方，不過賣超金額已縮小至15.51億元，累計今年以來外資買超金額仍有564.52億元。

觀察外資今天買超個股，聯電、長榮及富邦VIX為買超前3名，航運股中的長榮及萬海都站在買方，均擠進買超前10大，另外，買超前10名還有力成、華邦電、日月光投控、中鴻、元大金、京元電子。

外資今天賣超包括面板股彩晶、群創及友達，分別為賣超前2名及第5名；另外欣興、和碩、廣宇、玉山金、偉詮電、台泥都在賣超前10名之列。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，由於台股基本面持續好轉的態勢並未改變，加上缺料、缺貨的關鍵零組件類別持續擴大，需求持續緊俏，反映的是市場仍正向看待台股後續終端市場需求和補庫存的需求。

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