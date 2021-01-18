台積電新天價 「千」呼萬喚始出來

外資圈在台積電法說後目標價調整暫告段落，研究機構ALETHEIA超狂、給出1,000元長線目標價，超越七家看台積電「800元俱樂部」內外資，不僅象徵台積電龐大威力引動外資更積極調整，更進一步激化市場對千金股想像。

法人機構一片驚嘆，ALETHEIA後發先至，竟給出破天荒的1,000元長線股價預期（未來24個月），美國存託憑證（ADR）目標價同步升至200美元，超越華興資本、里昂、匯豐、凱基投顧、高盛、等七家研究機構給予台積電800元以上推測合理股價。

ALETHEIA資本是一第三方獨立研究機構，由前瑞信亞太區唯一市場負責人Ali Naqvi擔任執行長，並延攬多位外資圈頗負盛名分析師，對台股研究鎖定科技產業，且以敢給出高遠目標價著稱，先前便曾喊出聯發科1,000元、台達電400元，驚豔四座。

ALETHEIA指出，台積電先進製程優勢太強，未來幾年將一口氣開箱英特爾委外代工、ARM架構CPU、5G與車用商機，更關鍵的是，台積電未來幾年衝高的資本資出不僅反映出新應用蓬勃發展，更顯現出先進製程極度缺乏的一面，研判台積電揮舞「掌握科技革新」、「能供應大量先進製程產能」雙劍，將令其他對手望塵莫及。

ALETHEIA預測，台積電至少未來三年資本支出都會介於270～300億美元間，此水準的資本支出成新常態，同時，2020～2023年將是台積電史上產能擴張最速時期。

由於台積電大舉擴張資本支出，ALETHEIA估計，未來幾年資本支出占年度營收比重將達40％以上，與2011～2013年期間類似，包括台南Fab-18與美國亞歷桑納廠房在內，合計5與3奈米製程產能將從每月7萬片，數倍增至2023年底的每月28萬片。

台積電2020年依靠超微（AMD）CPU、Nvidia的GPU與雲端服務供應商（CSP）自製處理器，來自高效能運算（HPC）營收大增38％，凌駕其他事業。展望後市，ALETHEIA認為，通訊（5G智慧機與基礎建設）、HPC（英特爾委外代工、ARM架構CPU、自駕車等），將成台積電未來五年成長引擎。

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