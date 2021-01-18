海嘯襲來航運震盪 30檔逆勢上攻

台股今（18日）加權股價指數收盤報15612點，跌4.39點，跌幅0.03％，成交量為3,120.72億。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計穎漢、健和興、欣大健康、彩富等30檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅5％以上的有26檔，前10名都是漲停有穎漢（4562）、吉祥全（2491）、翔耀（2438）、凌陽（2401）、廣宇（2328）、健和興（3003）、車王電（1533）、聯傑（3094）、錩新（2415）、立德（3058）。

今日有18檔個股超過4％跌幅，跌幅前10名為跌停的耀登（3138）、環科（2413）、第一銅（2009）、華邦電（2344）、兆勁（2444）、誠創（3536）、欣興（3037）、華上（6289）、合勤控（3704）、鼎固-KY（2923）。

上市成交量前10名個股依序為長榮（2603）、群創（3481）、聯電（2303）、友達（2409）、華邦電（2344）、廣宇（2328）、鴻海（2317）、彩晶（6116）、凌陽（2401）、萬海（2615）。

上櫃有41檔5％以上漲幅，漲幅前10名的個股街漲停有欣大健康（4198）、彩富（5489）、連展投控（3710）、長聖（6712）、安國（8054）、昇銳（3128）、瑞基（4171）、胡連（6279）、萬旭（6134）、驊訊（6237）。

今日上櫃有17檔股票有5％以上的跌幅，跌幅前10名依序為撼訊（6150）、華義（3086）以上2檔為跌停，其餘有康呈（6236）、跌停的全譜（6228）、杭特（3297）、跌停的昇華（4806）、青雲（5386）、友華（4120）、保銳（8093）、合正（5381）。

上櫃成交量前10名為漢磊（3707）、鴻碩（3092）、精材（3374）、合晶（6182）、佑華（8024）、旺玖（6233）、廣運（6125）、光洋科（1785）、金居（8358）、均豪（5443）。

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