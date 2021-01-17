1/18盤前掃描》IC載板躍成長火車頭

台股1/18盤前掃瞄的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.台股步步向一萬六千點叩關，成交量也不斷創高，當沖扮演舉足輕重角色。財政部長蘇建榮表示，當沖占股市成交量高達1／3，達到活絡股市、增加稅收目的，因此他表示，今（2021）年底當沖降稅屆期後將會再延長實施。

財政部定調當沖降稅不會常態化，至於延長實施多久，財政部官員指出，將待金管會評估報告出來後，再討論延長年限。一般預料，延長應會以五年為原則。

2.聯發科強勢衝刺5G智慧手機市場，除了即將問世的6奈米製程晶片之外。供應鏈傳出，聯發科布局的5奈米製程手機晶片，目前已經搶下OPPO、Vivo及榮耀等中國智慧手機品牌大單，預計將在2021年第四季起開始逐步量產出貨，搶攻2022年第一季的5G智慧手機市場。

3.據高層幕僚表示，美國總統當選人拜登在20日就職日當天便將簽署約12項行政命令，推翻川普多項政策，包括重新加入巴黎氣候協定。另外，繼上周提出1.9兆美元紓困案之後，拜登為促使美國經濟復甦將在2月提出經濟政策，擴大包括基礎建設、清淨能源和勞工訓練等多個支出項目。

4.由於鉭質電容交期長達七個月，國巨第一季鉭電稼動率將維持滿載，在車用、蘋果桌機及筆電、新款遊戲機大量消耗鉭電產能之下，國巨接手基美之後，將首度擴產鉭電達5％，擴產完成之後，鉭電有三成比重投入車電，國巨順利踏上轉型之路，2021年可望挑戰第一個千億營收。

5.台積電（2330）一夫當關，15日盤中股價衝出625元新天價，並帶動指數上攻萬六關卡，惟台積電利多已實現，法人預期，大型權值股股價將進入整理，操作方向可朝向低本益比、投信買超、業績佳的「三優股」中挑選，包括金像電（2368）、雙鴻（3324）等可望吸晴。

篩選2020年營收年成長、本益比低於19倍、投信1月以來買超的個股，包括金像電、晶技、雙鴻、遠雄、義隆、欣銓、頎邦、力致、旺矽、健鼎、宣德、原相、億光、嘉澤、神基及GIS-KY等16檔，待大型股休息，中小型電子股即有望接棒演出。

6.台股15日開高走低、萬六行情雖曇花一現，但外資圈看台積電目標價升級「8」字頭，同步把火力轉回高價千金股，除既有七千金外，加上聯發科、精測、富邦媒，台股有望挑戰前無古人的十千金榮景，最大權值股搭配千金新期待出擊，力抗國內疫情變數。

7.貨櫃船公司去年大賺疫情財，今年獲利如何成市場關注焦點！法人多估會有近倍數成長，國內大型攬貨公司則分析，今年美國線長約運價美西線提高七成以上，美東線提高五成以上，加上船公司今年全年都可享有獲利，不像去年上半年仍有多家公司處於虧損，估計今年貨櫃船公司全年獲利可以較去年增加五到六成。

8.根據美國約翰霍普金斯大學數據顯示，截至17日，全球至少201萬死於新冠肺炎，逾9,429萬例確診。在此同時，嬌生（J&J）研發的新冠肺炎單劑疫苗早期試驗報佳音，預計1月下旬發表第三階段人體試驗結果，最快2月就能獲得美國政府緊急授權使用，成為輝瑞、BioNTech及莫德納（Moderna）之後第三家在美國供應疫苗的廠商。

9.瑞信證券科技產業分析師陳柏齡指出，全球汽車產量強勁復甦、電動車滲透率大幅拉升兩大潮流浮現，台股車用族群受惠程度斐然，最青睞升評「優於大盤」的胡連（6279）、調升股價預期的敬鵬（2355），同時，持續看好貿聯-KY（3665）、台達電（2308）與臻鼎-KY（4958）。

10.台股集中市場上周融資餘額暴衝逼近2,000億元大關，15日下降後整周融資餘額仍增加26.7億元，不過，個股出現劇烈調整，融資浮額大幅清洗，外資積極承接13檔股票，包括宏碁、日月光投控、頎邦、景碩、聯成、元大金、東和鋼鐵、台聚、康和證、宏捷科、新纖、精星、萬海等，這些個股分散在各電子、金融及傳產股，其中電子半導體產業仍居大宗，傳產則以塑化、鋼鐵、紡纖及航運股等為主，金融以證券為主。

11.台灣電路板協會（TPCA）估計，2020年台商PCB兩岸全年產值達新台幣6,785億元，可望續創新高，也是自2016年起，每年皆以正成長收尾。若說新冠肺炎是2020年一大災難，那5G絕對是災難中的一道曙光，尤其在高頻高速、高效能運算相關應用加持下，IC載板成為帶動台灣PCB產業成長的主要火車頭。

B.利空因子：

1.國內疫情確診數再添四例，其中一例為北部某醫院內感染案例，中央流行疫情中心指揮官陳時中17日表示，鑑於這次醫院感染的經驗，要特別提高警覺，已積極控制中，還沒到封院的情況，對於「密切接觸者」的定義會朝相對嚴格方向檢討，另對自費採檢的費用調降一事，也會檢討。

指揮中心公布最新疫情，確診數再增四例，其中三例為境外移入，一例為本土個案，累計確診達855例，陳時中在近一小時的記者會裡談的幾乎都是這起本土醫院感染事件，事件發展迄今已有兩名醫師及兩名護理師確診。

2.因為數據顯示新冠肺炎疫情繼續打擊美國經濟，刺激投資人對美元的避險需求，美元指數上周五創逾一個月新高。但專家認為拜登的1.9兆美元紓困案，將給美元造成貶值壓力。

3.新冠疫情生變，加上台股15日爆天量收長黑K線，股市「萬六」衝關憑添變數，法人指出，國內疫情升情，台股本周賣壓不宜小覷，所幸台股有基本面護體，且四大基金及壽險資金可望展開護盤行動，指數可望在10日線到萬六間震盪，只不過台股半年來大漲3千點，漲多拉回的壓力大增，投資人宜保守操作。

本周台指期20日結算及美國總統拜登就職，但疫情擴散及指數高檔爆天量成股市「雙利空」，康和證券投資總監廖繼弘指出，台股上周成交量1.93兆連續2周創天量，日成交量也再創天量4,435億元，量先價行，研判指數還有高點可期。

不過目前16,041高點和年線乖離率已來到29.24％，過去12,682高點、10,256高點和10,393高點出現時，和年線正乖離率都達29％上下，後來明顯拉回整理，研判近期盤勢將偏向高檔震盪換手調整走勢。

4.貨櫃船運市場運價屢創新高，經營攬貨業3、40年的業者指出，今天的局面過去完全沒有碰過，運價一再上漲，攬貨公司夾在船公司與託運人中間，痛苦指數不輸給託運人；而船公司因為貨櫃調度困難、港口壅塞嚴重、船員染疫消息頻傳，日子一樣很難過。

5.2016開幕、高雄第一家國際牌觀光飯店「高雄中央公園英迪格酒店」傳出將遭法拍，一拍底價超過29億元，這是新冠疫情爆發迄今，全台最大宗的飯店法拍案，也是繼2019年位在高雄八五大樓中「君鴻飯店」法拍案後，高雄地產業與飯店業史上底價第二高的法拍案，消息傳出，震撼旅館業界。

6.高雄會展產業淪為疫情之下的「慘」業！2020年高雄二大展覽館，最高衰退幅度達55％，由於2021上半年尚未看到曙光，下半年仍存有變數，「今年要復原真的很難」。而台南會展中心已確定由台北集思會展公司得標，最快2022上半年開幕營運，瓜分南台灣會展市場，明年仍有一場硬仗要打。