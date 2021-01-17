萬六衝關添變數 投資人追高停看聽

新冠疫情生變，加上台股15日爆天量收長黑K線，股市「萬六」衝關憑添變數，法人指出，國內疫情升情，台股本周賣壓不宜小覷，所幸台股有基本面護體，且四大基金及壽險資金可望展開護盤行動，指數可望在10日線到萬六間震盪，只不過台股半年來大漲3千點，漲多拉回的壓力大增，投資人宜保守操作。

本周台指期20日結算及美國總統拜登就職，但疫情擴散及指數高檔爆天量成股市「雙利空」，康和證券投資總監廖繼弘指出，台股上周成交量1.93兆連續2周創天量，日成交量也再創天量4,435億元，量先價行，研判指數還有高點可期；不過目前16,041高點和年線乖離率已來到29.24％，過去12,682高點、10,256高點和10,393高點出現時，和年線正乖離率都達29％上下，後來明顯拉回整理，研判近期盤勢將偏向高檔震盪換手調整走勢。

第一金投顧董事長陳奕光指出，本周有台指期結算，外資元月來累計買超台股達到了580億元，但期貨市場卻持續淨空單，15日外資台指期空單2.4萬餘口，且外資持有T50反1數量近300萬張高水位，綜合研判，盤勢結算前拉回及結算後再彈升。指數區間先看10日線15,371點到16,100點。

廖繼弘也表示，美股四大指數短線轉弱整理，道瓊和S&P500指數出現回測月線，那斯達克和費半指數回測10日線，但美股四大指數中期走勢仍偏多，且15日台積電ADR只小回0.96％，台積電可望維持相對強勢，盤勢將在10日線至萬六間高檔震盪，如台積電領軍的半導體類股走強，搭配弱勢的貨櫃航運股止跌反彈，將有利於大盤再攻萬六關卡。