航運股殺到哪 老手曝價位：勿忘天國一輝

貨櫃航運三雄長榮、陽明、萬海在去年底翻倍飆漲過後，上周股價慘遭血洗，直接摜破月線，殺盤來得又急又快，手握船票散戶一片哀號。股市老手指出，這波航運誇張到前所未見，但籌碼亂了，行情就結束了，並認為航運股會從最高點跌到腰斬價位才可能反彈，但這番說法卻遭網友狂嗆，「大大真神～等你空單」。

受惠近期缺櫃缺艙及國際運價上漲等因素，帶動航運股營收與獲利可望再創高峰，儘管樂觀估貨櫃運輸需求持續到2022年，保守看法也能維持到今年第3季，不過航運族群股價先前快速瘋漲，導致正乖離過高，上周股價開始跳水，在技術線型上，已出現明顯頭部。

現階段航運股急速拉回修正，到底下殺到哪裡才能止跌呢？股市老手在批踢踢股板發文表示，大家都知道，籌碼亂了，行情就結束了，股價不是只看基本面，像股本超大的權值股，看的是法人買不買單來決定股價。直接說結論：這波航運會從最高點跌到腰斬價位才可能反彈。

原po直指，長榮會跌到46/2=23左右、陽明會跌到32/2=16左右、萬海會跌到57/2=28.5左右，就是複製「天國一輝」（中天、杏國、合一、杏輝）、美德醫等高檔反轉走勢。長榮、陽明都沒發股利，而法人也不是吃素的，既然不發股利，當然就趁股價拉高時出貨。「如果還想自願當韭菜的，就把自己養大根一點直接All in吧，反正富貴險中求！」。

對於航運股價將腰斬的說法，多數網友並不認同，還反嗆「懂什麼，基本面那麼好，現在洗盤而已啦」、「那你空了嗎? 現在空一張賺1萬4」、「不是我唱衰你喊23 就跟多軍喊43一樣」、「低點不是1/2這樣算的吧」、「就像國巨跌到2字頭多少人斷頭」。

但也有網友認為原po忠言給推，「航運這種常年在虧損的，長遠來看23還偏高勒」、「蠻有可能會到的，畢竟三大法人成本在20元左右，到23還是有賺」、「應該直接兩根就到」。

（中時新聞網 吳美觀）

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