爆院內群聚引恐慌殺盤？專家：機會來了

繼上周二（12日）北部某醫院醫護人員新增2例本土病例後，16日該院又有染疫醫師的護理師同事也確診，爆發院內群聚感染。投資人最關心的是，明天台股是否會出現恐慌殺盤；對此，分析師淡定表示，美國疫情相當嚴重，但美股仍改寫新高，因此台股明（18日）開盤若因為疫情消息出現恐慌大跌，反而是投資人短線上的絕佳買點。

摩爾投顧分析師林鈺凱表示，股市反應的始終是未來，當突發的利空發生時，由於市場不確定影響的層面有多深多廣，因此往往會先跌再說。但當負面消息重複發生時，除非情節特別嚴重，否則市場對它只會越來越無感。前車之鑑，貿易戰是如此，北韓秀軍事肌肉也是如此。

他認為，16日北部某醫院「院內群聚」這件事，其實與12/22的253天本土防疫破功，和1/12新增2例醫護確診的狀況並無太大差異，疫情是有增溫沒有錯，但並不屬於「情節特別嚴重」。因此，投資人不必過度恐慌，看看美國的疫情從來沒有趨緩過，甚至一天比一天嚴重，但美股仍持續創下歷史新高。

林鈺凱認為，若明天開盤，台股因為爆院內群聚感染這個消息而大跌，反而會形成短線上的絕佳買點；相反地，若明天台股跌都不跌，直接拉高大漲，那更加表示，台股的多頭攻勢已勢如破竹，無人可擋。這時候可就要拚速度，搶錢搶股票了！

（中時新聞網 吳美觀）

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