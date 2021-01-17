台股新一周展望 法人看好族群出列

台新投顧看好電動車、PA股等八大類

台股上周延續近期震盪攻堅行情，周K線收紅且指數一度突破萬六關卡，達16,041點歷史新高點數。台新投顧本周看好八大題材類股，包含：電動車股、PA股、DRAM股、Mini LED股、面板股、塑化股、紡纖股、資產股等，研判本周指數將在15,300-16,100點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：

1.台積電法說會財報業績佳及營運展望等內容亮眼。

2.外資積極回補挹注台股資金動能。

3.各國央行持續貨幣寬鬆政策。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：

1.加權指數漲多，拉回風險漸升。

2.歐美新冠肺炎疫情仍嚴重。

3.新台幣升值過速，可能侵蝕上市櫃公司毛利率下滑。

日盛投顧：指數上看16,200點

台股上周各類股漲跌互見，以其他電子類指數上漲7.06％最強勢，以航運類指數下跌8.58％最弱勢。日盛投顧預期本周指數在15,500-16,200點區間震盪，本周看好六大題材類股，包含：晶圓代工股、半導體設備股、IC設計股、塑化股、食品股、自行車股等。

日盛投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.美國即將再推出新一輪刺激計畫。

2.持續超低利率環境、熱錢伺機進場。

3.台積電法說宣示今年資本支出超乎預期。

4.2021年國內經濟成長率將持續成長。

另也要留意四項國內外利空因素：

1.美國拜登就職後完全執政後，加稅政策可能出爐。

2.元旦後國內外新冠疫情更加嚴峻，影響經濟活動。

3.新台幣升值走勢，將使外銷股產生匯損壓力。

4.股債平衡基金於1月進行再平衡。