慌了！又一根長黑 散戶還記得9天前結局？

回顧兩周前的專欄，當時討論到，去年最令投資人跌破眼鏡的，莫過於多次出現「高檔爆量長黑K」這樣的技術分析敗象，但台股卻仍然屢創歷史新高。這當中的原因，專欄中很明確為各位點出，就在於「資金」。

兩周前筆者在台股於14732點風光封關時，已經提出保守目標價16193點，樂觀目標價17727點。想不到周五（15日）台股已經攻上16041點，距離第一個目標近在咫尺。不過周五台股卻在大漲300多點創新高之後，重重拉回，終場收跌90點，再度出現「高檔爆量長黑K」，各位，你是不是又要開始恐慌，又準備要開始多翻空了呢？

這裡簡單以2個重點做一個開宗明義的重點提示。

1.資金行情，資金還在，行情就還在。

2.緩漲急跌是多頭。

如果真要為周五的台股下一個定義，其實只是很簡單的高檔「近關情怯」。過去的台股漲的飛快，已經不將百位數的關卡放在眼裡，但遇到千位數關卡，仍會是一個心理壓力。

前一次台股在1/6往15000點之上做挺進時，就出現類似的情況，在沒有任何利空的情況下，從大漲近200點，到下跌逾160點，當天的高低震盪就高達360點，終場也失守15000點，且爆量。但隔一天，台股就像沒事一樣，繼續創新高，9天過後，台股出現了幾乎一模一樣的狀況，已經有過這麼多次前車之鑑，筆者真的不知道還有什麼好緊張的。

至於焦點股部分，兩周以前已經向大家預告，12月由於「報價上漲」效益，台股由航運、鋼鐵等低價族群掛帥，但元月份的上漲結構將略有異動。許多受惠於漲價題材的股票已經漲多，開始會面臨資金的循環，也就是內資主力們，會開始做獲利調節的動作，再加上外資收假陸續歸隊，因此盤面焦點會重新聚焦容易吸引績優買盤的高價股和電子股身上。

結果的確，近期的航運、鋼鐵股族群風光不在，指標股陽明、萬海接連破底。而上一次提醒過各位的被動元件、電動車、工具機、蘋概股等，反而在過去兩周表現都十分亮眼，尤其工具機族群中，還誕生了一位千元股王─亞德客呢！

接下來，行情還有得走，千萬不要錯過每一次拉回的機會囉！

（本文作者為摩爾投顧分析師林鈺凱）

（中時新聞網 吳美觀）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

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