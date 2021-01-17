拿房貸款梭哈買台積？專家分析一針見血

台積電周五（15日）一度衝到625元新天價，讓股民相當振奮，來不及進場的投資人急問，「要不要把房子拿去貸款All in台積電」；對此，分析師表示，台積電股價在600元附近，「拿房貸款」歐印並不適合，原因在於殖利率2.4％比租金投報率2.5～2.7％還要低，建議投資人在外資近期成本區523元～570元之間進場相對穩健。

台積電股價今年來不斷飆漲，幾乎每天創下新高，然而一路從300、400、500到600元整數大關，很多散戶頻發問，台積電到底還能不能買？有網友在批踢踢股板發文，「現在大家都在買台積電，是不是要把房子拿去貸款All in台積電比較好？這樣應該可以買個20張」。

貼文一出，多數網友一面倒回應要買，「現在貸款明年買兩間」、「財務自由靠這波了」、「只會漲不會跌幹嘛不融資」；但也有人提醒，「現在問有點晚了」、「慢慢漲上600的話我會All in，現在八卦版都在瘋，我不建議顆顆」、「完了，感覺之後會崩很快」。

摩爾投顧分析師龔中原坦言，台積電在600元以上，拿房抵押投資並不適合。

他分析，以投資角度來看，股票投資價位最好跟主力的成本能夠相近。台積電主力來自外資，在股價突破570元後，外資卻連續賣超，儘管台積電有資本支出大增和英戴爾委外代工等營運利多加持，但並不適合在此時投資買進，因為外資近期持倉成本在523元～570元之間，因此若要歐印台積電應該在外資成本區進場相對穩健。

龔中原認為，目前台積電股價在600元附近，並不符合長線投資價位，原因在於，台灣房屋租金投報率平均為2.5～2.7％，但是台積電去年（2020年）全年每股獲利約20元估算配息殖利率只有2.4％，較租金平均投報率來得低，散戶別看到台積電股價飆不停，就衝動拿房貸款去歐印20張股票，千萬記得投資一定要量力而為、做好風險控管。

（中時新聞網 吳美觀）

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