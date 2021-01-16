台股多頭行情 法人估續航力維持至Q1

台股周線連11紅，元月紅包行情更是燒燙燙，上半個月漲幅已有6%；不過短線漲多後，也見到居高思危賣壓，法人表示，短線修正後，股市動能可望由獲利接棒，多頭續航力估可維持至第一季。

儘管上周在台積電帶領下，台股一路過關斬將，但20日美國總統將進行政權交接，經歷國會山莊暴亂，市場對此所警惕。法人表示，觀察美國股市，大型龍頭股表現鈍化，似乎心存觀望，股市需要適應新總統的邏輯，再加上利多實現、指數不低，月線乖離大，建議多頭進程中段適時減量。

統一投信表示，根據國際貨幣基金組織（IMF）預估，2021年美國、歐洲、日本等經濟體GDP增速都將由負翻正，全球景氣成長明顯回溫，出口貿易的大幅回彈，將是支撐台灣總體經濟能動正面向上的主軸，主計處先前預估台灣2021全年經濟成長率3.83%，由於疫情造成的低基期，尤以第一季、第二季基本面會出現強勁成長。

統一投信表示，市場資金充沛，預估全球經濟逐步回復正成長，台灣受惠於實體經濟復甦、出口持續暢旺，企業獲利有望雙位數成長，短線震盪整理後台股仍有向上動能，元月行情及2月新春開紅盤行情樂觀可期。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，不論從國際資金或是台灣上市櫃企業獲利狀況來看，這波指數多頭行情的續航力至少維持到第一季，若期間外資回補力道加強，對於指數推升力道又將更上一層樓。

葉獻文分析，全球疫情持續升溫，預期歐美央行再加碼紓困或刺激經濟的機會高，市場資金流動性不虞匱乏，加上目前弱勢美元趨勢，這些國際熱錢自然會流向前景展望佳的市場，台股與國際景氣高度連動，台灣半導體產業在國際又屬於領先地位，對於相關產業與供應鏈不啻為一大優勢，更是吸引國際資金買盤的重點。

葉獻文認為，隨著指數在短期內高漲，可能出現籌碼面凌亂而導致市場走勢出現震盪，但從資金與企業獲利面皆有支撐的角度來看，元月行情可望維持，且農曆年後行情有機會轉為中小型股補漲，指標可視新台幣走勢與外資動向，只要外資持續買超且新台幣維持強勢，代表這波資金行情尚未停歇。

凱基投信指出，2021年台股企業獲利成長預估維持強勁，其中台灣科技股預估成長達14%，未來伴隨數位智能化時代來臨，相關需求量將大幅成長，供需結構好轉下，除了有利產品報價穩定，更挹注相關企業穩定的現金流，有利提升台股評價空間，股市動能將由獲利接棒。

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