藍色浪潮拜登時代來臨 法人給出4字建言

川普時代結束，民主黨全面執政的「藍色浪潮」（Blue Wave）來臨，隨著美國總統當選人拜登上台，投信法人認為：政策不確定風險改善，對於全球市場的投資應該以新思維看待，並建議「重股輕債」。

保德信投信市場策略團隊主管葉家榮表示，雖然拜登曾表示欲提出加稅政策，不過就目前美國疫情肆虐的狀況來看，即使民主黨全面執政，也不至於將加稅列為首務，反而有可能在疫情嚴峻的考量下，加碼推出更多刺激方案以提振美國國內經濟狀況，由於紓困內容針對企業與個人補助並進，對於經濟復甦動能不啻為一大利多。

葉家榮分析，綜觀拜登的新政策，將以防疫與刺激政策為首要任務，產業發展則是持續進行，在新政策施行之下，受惠產業將以消費、科技、5G、醫療、替代能源等為優先。

以醫療類股來說，葉家榮指出，拜登主張延續歐巴馬健保方案，預期將擴大醫療補助計畫納保人數，並鼓勵醫療產業創新研發，除醫療服務產業可直接受惠外，製藥及大型生技股目前挾帶財報利多及疫苗題材加持，也成為拜登時代看好的產業。

能源方面，葉家榮認為，拜登有意發展綠能以對抗氣候變遷，未來替代能源如風力渦輪、太陽能板與電動車充電站等，會是下一波有望蓬勃發展的替代能源產業。

第一金投信則指出，拜登政府14日宣布新一輪近2兆美元紓困方案，除了對於失業與生活困頓等弱勢族群給予更多援助外，也對小型企業、地方政府等，提供額外支援，並增加疫苗和檢測資金。

此外，2月可能進一步提出一份規模更廣的方案，主要目標落在基礎設施建設、氣侯變遷等議題上，以刺激疫後經濟重建，及落實節能減碳的環保主張，將嘉惠相關的水電瓦斯、鐵公路、橋樑、機場、港口等基建行業，及風力、太陽能、水資源等綠能產業。至於市場擔心的企業加稅等，由於民主黨內可能仍舊有反對聲音，因此仍待進一步觀察。

第一金投信強調，拜登上台後，未來美中直接衝突可能會減少，政策不確定風險改善；同時考量美國聯準會寬鬆措施至少延續到2023年，資金行情旺盛下，都有利於股票等風險性資產。因此投資操作上，建議「重股輕債」，特別聚焦在美中競爭下的AI人工智慧等創新科技，以及拜登新政下的水電瓦斯基礎、綠能等行業。