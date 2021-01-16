熱錢遍尋保值避風港 專家看好4支營建股

全球資金導致的低利環境，加上台商資金回流，使得去年台灣房市和股市一樣熱鬧。專家提醒，今年房市「價穩量縮」機率較高，相關選股方向以具利基的營造業為首選。

疫情造就了資金氾濫、利率走低的寬鬆環境，使得貨幣價值下降，「保值」成為有錢人的優先選擇，而最能保值的商品，首推房地產。

著有理財暢銷書《一出手就獲利40％》、曾任上市櫃公司操盤手、且長年關注台灣房市的陳榮華指出，房地產兼具自住與投資的功能，比股票、黃金更具保值效果；且房價漲跌與人民資產增加與否直接相關，並影響GDP（國內生產毛額），可說是最具指標性的金融商品。

陳榮華對照2020年台股營建類股指數與新台幣走勢指出，熱錢流入引發本國貨幣升值、帶動房地產價格上揚，因此匯率與房價可說是正相關，連帶營建股指數也會隨之上漲。

而台幣一路升值的原因，除了前述的全球資金流入外，美中貿易戰引發的台商回流置產潮，2020年依舊絡繹不絕，更是台灣獨步全球的利多，因此2020年的台灣房市可說是「價量齊揚」。

央行打房降溫性質高於打壓

至於2020年房市的主戰場，陳榮華表示，由於台商資金回流，因此除了豪宅，竹北、中科、南科的廠辦，以及這些熱門廠區周邊的房市，都是一級戰區。

但在近期央行出手打房後，2021年房市榮景還能延續嗎？陳榮華認為，央行的目的是不希望房價漲太快，並把投機、不耐久候的熱錢趕離房市，因此降溫性質遠高於打壓；且全球低利環境不變、台灣房市又剛從谷底翻升之際，房價不至於馬上崩盤，「價穩量縮」是他對2021年國內房市的看法。

至於影響2021年房市的變數，陳榮華認為，首要是疫情是否受控制與景氣復甦的力道，若景氣如預期於2021年逐漸好轉，美元反而有機會跌深反彈，屆時台幣的升值幅度也將減緩，「剛好讓炒匯炒房的短期熱錢離開。」而房市也有可能暫時降溫。

另外，美國新總統就任，美中、兩岸關係的變化，也牽動台商資金回流與產業布局。最後，由於2020年台灣無論在建照核發數量與開工量都創下近6年新高，他預期建商推案量在2021年上半年將達到高峰，「春節到329檔期會很熱鬧」；但後續推案量可能會逐漸下滑，避免供給過多導致價格滑落。

至於投資營建股的重心，陳榮華認為，可分兩個角度來挑選。若從營建與營造兩個次產業來看，他較看好營造業，「因為相對穩定」，可留意接到興建廠辦、公共建設或政府標案的公司。另外，若景氣開始復甦，受疫情影響最大的商辦，也有機會落後補漲。第二個方向，則是尋找高殖利率的公司。

電子業廠辦營建股獲利更優

從以上兩個方向，一些老牌的營建股如遠雄（5522）的興建廠辦占營收比重已拉高至30％，且於桃園、台南積極推住宅案；華固（2548）、長虹（5534）長期以來殖利率都維持高水準；還有2019年曾宣示「5年內要蓋30棟商辦」的興富發（2542），獲利其實算穩定，但2020年股價表現除遠雄外，其實不算強，都可能在2021年啟動落後補漲。

不過，陳榮華最看好的，是他稱為「利基型營造業」、專門蓋電子業廠辦的公司，例如漢唐（2404）、聖暉（5536）、帆宣（6196）、亞翔（6139）等。這些公司雖然多數未列於營建股，但因為施工技術具有一定門檻，比起傳統的營建、營造股獲利更優。

陳榮華特別提到漢唐，主要客戶是台積電（2330），近幾年隨著台積電擴廠興建無塵室、獲利水漲船高，2021年除了台積電南科、中科的工程持續興建外，還要隨著台積電赴美設廠，業績無虞。此外，漢唐不但高獲利，配息更大方，近3年平均配息率超過100％且年年填息，是標準進可攻、退可守的標的。

陳榮華表示，若要布局漢唐或其他個股，只要妥善運用技術面KD與MACD指標，就有不錯的績效。他並提醒，2021年變數較多，透過技術面設立一道防火牆並嚴格執行，是永保安康的作法。

（唐祖貽）

文章來源：今周刊

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