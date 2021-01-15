富邦VIX爆巨量 下市危機未除

富邦VIX ETF因每單位淨值掉到2字頭，股價連跌，15日一度跌到3.06元，大跌12.57％，近三日跌幅高達27％；惟午盤過後隨美股電子期翻黑，代表市場恐慌指標的標普500 VIX期指強彈，與該期指連動的富邦VIX股價一路拉升收3.32元，跌幅收斂至5.14％，成交量放大至84.8萬張，創七個月來大量。

富邦VIX淨值於日前跌到3元以下，最低來到2.8元，由於淨值若跌到2元以下，依契約規定將下市，再加上富邦VIX股價與淨值相較，溢價高達3～4成，連日來股價呈跳水式下跌，15日一度跌到3.06元，溢價快速收斂至14％附近。

由於美國量化寬鬆貨幣政策及財政策雙出，帶動美股持續創高，造成標普500 VIX期指大跌，富邦VIX也跟著走跌，近日淨值掉到2字頭，同時股價也在證交所喊話下連兩天呈現重挫，14日收盤跌14％，15日盤中也一度跌12％以上。

不過，15日中場過後不但台股轉跌，美國電子盤亦齊步翻黑，標普500 VIX期指從22左右彈至25以上，推升富邦VIX股價回升，最後收3.32元、下跌5.14％，成交量放大至848,585張，為2020年6月12日創下110萬多張巨量之後的大量，外資賣超8,752張，三大法人合計則大買近40,000張。

值得留意的是，台股15日下午1點半收盤，但富邦VIX淨值至傍晚5點已上升至2.91元，投資專家表示，若標普500 VIX期指持續上揚，下周富邦VIX股價有可能再度轉強，從15日富邦VIX爆出84萬張可看出多空交戰十分激烈。

富邦VIX也曾在2020年1月跌到2.44元，一度有下市疑慮，當時全球股市大漲，之後發生新冠疫情，全球市場達到史上罕見恐慌，不但化解下市危機，2020年3月富邦VIX ETF更一路飆到14.29元。