媽13張台積放到0成本 兒想教投資冏了

最近台積電股價屢創新高，並頻頻帶動台股一路攻堅。有網友日前因協助客戶投資賺了近百萬，想跟老媽炫耀一下閒聊時意外發現，老媽很久以前就買了13張台積電股票，而且從來沒有賣出過，放到現在早已回本，賺的錢是他的好多倍，讓原本想教老媽投資的他，臉馬上被打腫。

一名網友昨在《Dcard》PO文表示，上周準備吃飯時，他和老媽閒聊談到協助客戶投資賺了近百萬的事，順便向老媽提了一下，「妳也應該要學一下投資啊，穩穩買龍頭或指數，一年的投報率也都不錯」，想不到老媽立刻回說，「我有買台積電啊！很久以前」，結果，一直都不知道老媽有投資的他又追問，「那一定賣了吧？散戶就是抱不住」，竟得到「沒有賣啊，放到現在」的答案。

原PO立刻要求看一下帳戶，才發現老媽買了13張台積電股票和524零股，好奇之下幫忙查看了一下帳戶，這才發現媽媽買了13張台積電股票和524零股，市值將近800萬元，讓他驚訝之餘，直喊「台積電放到沒成本，我還是第一次看到」，也坦承本來想教老媽投資，反而臉被打腫。

貼文一出，也引來網友熱情迴響，紛紛笑說，「阿姨，我不想努力了」、「阿姨好，阿姨妙，阿姨包裡有鈔票」、「天啊，你媽佛系投資大成功」、「在大媽面前，網友都只能旁邊玩沙」、「第一次發現健忘症的好處」、「阿姨有缺乾兒子嗎？我會掃廁所」「媽咪我找你好久了！」。

但由於原PO在內文並沒有寫到當時媽媽買股的成本是多少，這也引起其他人的好奇，「減資也會有成本，沒有成本只有兩個原因，一個就是股票從別的券商轉移，另一個就是單純太早」、「純好奇…算下來成本是34708，34708/13524股=平均2.56元/股，但從1994年上市開始的股價到現在就沒有低過35元，請問這樣是怎麼辦到的？」

對此，也有網友便跳出來幫原PO回覆，「金額那麼大還沒成本，

要嘛是換過券商、股票轉讓贈與繼承等，或20多年前有上百張靠配股配到的，90年代一堆電子股配股都是買一送半、買一送一的在配。以老媽的年紀來說，一定參與過90年代的全民瘋狂炒股熱潮，不僅有大賺還至今活得好好的是真強者。」

文章來源：Dcard

（中時新聞網 葉明芳）

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