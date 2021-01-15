航運股「火燒連環船」 專家：這天決生死

航運股前一波飆漲之後，近期走勢從「海盜船」淪為「火燒連環船」，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海今（15）日股價同步出現跌停，紛紛殺破月線。專家表示，投資人可以觀察陽明18日（下周一）處置結束後的走勢強弱來判斷後市多空，但若持股重壓的人應該適當減碼，以免股價續跌、被迫砍在更低點。

航運股去年12月超火紅，散戶瘋搶當「航海王」，當時天天漲停買不到，但從上周的高點反轉，股價開始跳水，形成明顯頭部，不少人被套在山頂來不及逃命，下場慘不忍睹。

儘管長榮、陽明及萬海2020年第四季營收、獲利表現亮眼，創歷史新高，但股價卻逆勢下殺。15日長榮、陽明及萬海三檔股價同步亮燈跌停，分別收跌在34.25元、23.35元和43.25元。

摩爾投顧投資長郭哲榮認為，當利多出現，股價反而不漲，請相信股價多一點，因為股價會說話，加上航運股籌碼面存在泡沫風險，因此建議投資人絕對要優先避開。貨櫃航運族群最好賺的時機，大致已經OVER。

但仍有法人看好航運股後市，投資人可以觀察陽明18日（下周一）處置結束後的走勢強弱來判斷，若股價往上將持續反應運費漲價；反之，走勢疲弱不排除利空出盡。

投資達人股海老牛則表示，這波偉大航海之旅，相信賺百萬、賺千萬的一定不少，但在每次的征途上，有更多鐵達尼是曇花一現後，沒有呼救也來不及反應，直接無聲無息地沉入海底。

他提醒，如果投資人握著船票而不知所措，不妨思考三個問題：一、是不是追高？二、要不要攤平？三、該不該停損？把這幾點想清楚，受用一輩子，希望不要再有「下一次」。

（中時新聞網 吳美觀）