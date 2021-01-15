1月15日一分鐘強弱勢股
1月15日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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偉詮電(2436)
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9.96
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手機不附充電器成「標配」，刺激USB PD晶片的後裝市場需求
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立德(3058)
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9.95
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具充電樁與無人機題材，外資連3買，股價15日直奔漲停板
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映興(3597)
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9.92
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12月營收睽違10年重返1億元大關，較去年同期大增74.25％
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通嘉(3588)
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9.91
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坐擁蘋果大單，同時切入陸系品牌廠，2021年營運持續看旺
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廣宇(2328)
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9.89
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搶搭集團電動車題材順風車，法人近2日合計買超1.46萬張
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長聖(6712)
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9.86
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細胞治療特法擬擴大適應症範圍，8日掛牌以來大漲45.29％
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環科(2413)
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9.82
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開發縮小版毫米波雷達產品，拓展機車與自行車等兩輪市場
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健和興(3003)
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9.82
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電動車題材發威，加上特斯拉產能續增，股價15日亮燈漲停
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建達(6118)
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9.65
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12月亮眼營收抵銷負面消息，均線呈多頭排列架構
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意德士(7556)
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9.57
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台積電2021年資本支出上看250～280億美元，年增45％
製表：柯宗沅
1月15日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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勝德(3296)
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9.84
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雖11月自結獲利年增2.22倍，股價拉高後仍面臨調節賣壓出籠
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正德(2641)
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7.98
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股價攻高回落，15日失守月線支撐後進一步激化停損賣壓
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威致(2028)
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6.80
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雖外資逢低承接，但短期均線蓋頭反壓沉重，股價表現低迷
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康全電訊(8089)
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6.64
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12月營收較去年衰退27.5％，拖累全年營收成長降至個位數
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聚鼎(6224)
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6.14
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早盤開高後逢高了結賣壓出籠，終場拉出長黑日K棒
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廣運(6125)
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6.13
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外傳取得機捷4.18億元工程標案，股價仍一路回測年線
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鈺創(5351)
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5.81
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營收連7個月呈現衰退，2020年全年營收較前年年減3.56％
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合勤控(3704)
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5.75
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儘管5G業務報捷，但外資調節賣壓拖累下，率先回測10日均線
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圓展(3669)
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5.63
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股價自高點反轉後一蹶不振，整理近5個月，逼近年線位置
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環球晶(6488)
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5.43
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新台幣維持升值格局，匯損對公司財報恐將造成一定壓力
製表：柯宗沅
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