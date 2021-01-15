1月15日一分鐘強弱勢股

1月15日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

偉詮電(2436)

9.96

手機不附充電器成「標配」，刺激USB PD晶片的後裝市場需求

立德(3058)

9.95

具充電樁與無人機題材，外資連3買，股價15日直奔漲停板

映興(3597)

9.92

12月營收睽違10年重返1億元大關，較去年同期大增74.25％

通嘉(3588)

9.91

坐擁蘋果大單，同時切入陸系品牌廠，2021年營運持續看旺

廣宇(2328)

9.89

搶搭集團電動車題材順風車，法人近2日合計買超1.46萬張

長聖(6712)

9.86

細胞治療特法擬擴大適應症範圍，8日掛牌以來大漲45.29％

環科(2413)

9.82

開發縮小版毫米波雷達產品，拓展機車與自行車等兩輪市場

健和興(3003)

9.82

電動車題材發威，加上特斯拉產能續增，股價15日亮燈漲停

建達(6118)

9.65

12月亮眼營收抵銷負面消息，均線呈多頭排列架構

意德士(7556)

9.57

台積電2021年資本支出上看250～280億美元，年增45％

製表：柯宗沅

1月15日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

勝德(3296)

9.84

雖11月自結獲利年增2.22倍，股價拉高後仍面臨調節賣壓出籠

正德(2641)

7.98

股價攻高回落，15日失守月線支撐後進一步激化停損賣壓

威致(2028)

6.80

雖外資逢低承接，但短期均線蓋頭反壓沉重，股價表現低迷

康全電訊(8089)

6.64

12月營收較去年衰退27.5％，拖累全年營收成長降至個位數

聚鼎(6224)

6.14

早盤開高後逢高了結賣壓出籠，終場拉出長黑日K棒

廣運(6125)

6.13

外傳取得機捷4.18億元工程標案，股價仍一路回測年線

鈺創(5351)

5.81

營收連7個月呈現衰退，2020年全年營收較前年年減3.56％

合勤控(3704)

5.75

儘管5G業務報捷，但外資調節賣壓拖累下，率先回測10日均線

圓展(3669)

5.63

股價自高點反轉後一蹶不振，整理近5個月，逼近年線位置

環球晶(6488)

5.43

新台幣維持升值格局，匯損對公司財報恐將造成一定壓力

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組