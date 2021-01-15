台股萬六踉蹌！分析師指引選股４大方向

元月行情在指數屢創新高後出現劇烈震盪，台股今開高殺低，收盤下跌90.8點，以15,616.39點作收，日K線翻黑，周K仍收紅，為連11紅，但留上影線；類股以半導體和百貨收紅，今盤中再觸歷史新高價16,041.59歷史新高，盤中高低震盪426點，成交量爆4,331億元。

航運股今天成殺盤重心，長榮（2603）爆量跌停周線連2黑，陽明（2609）、萬海（2615）也都周線連2黑，技術線型轉弱，台積電（2330）盤中指數創新高後，收盤漲幅縮小勉力守住600元關卡。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，資金面與總體面仍趨向正面，預期三大央行寬鬆動能在下半年才會趨緩，資金行情仍充沛；另外，雖然疫情攀升，歐美區域局部封鎖，但疫苗開始施打，疫情對股市衝擊降低；基本面上，美國總統大選選後變數未如預期大，股市回歸基本面，總體經濟年增率將在上半年出現短線高點，預估2021年台股企業獲利年增率將達兩位數以上。在資金及經濟持續樂觀下，台股中長線仍看好。不過，就短線而言，由於加權指數與十年線乖離過大，1月中下旬到農曆年前預期震盪加劇，建議以拉回低接績優股為原則。

在類股操作上，沈建宏建議布局四大方向：一、5G仍是趨勢，材料、RF、伺服器、骨幹網路等受惠；二、汽車與電動車帶動，半導體景氣熱絡從先進製程與12吋外溢到8吋甚至6吋，相關族群可留意；三、疫苗上市，經濟活動回到常軌，也將使傳產個別子產業有波段操作機會（例如消費，航空等）；四、在可分次配息下，台股高股息殖利率個股在震盪盤勢中評價可望獲得提升。

（時報資訊 任珮云）