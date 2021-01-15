航運股還能追？專家曝3重點抓住獲利機會

上半年缺船、缺櫃態勢短期未紓解，全球各航線運價漲勢凌厲，帶動航運股獲利可望再創高峰，然而，股價進入高檔震盪挑戰，該如何掌握投資機會？投資贏家在此親授後市觀察重點。

庫存量吃緊、加速備貨 樂觀估貨櫃運輸需求持續到明年

宏遠投顧副總陳國清認為，現階段不妨可將「庫存比」列為重要觀察指標。所謂庫存比，意義是「企業帳上的庫存金額除以當期銷售金額」，因此也稱為「存貨銷售比」，比率愈低，代表庫存量愈是吃緊，業者更有意願加速備貨。而若觀察美國庫存比變化，雖然去年4月在疫情衝擊下快速飆高，但隨後也急劇下跌，至今仍在5年以來的低點水位。

陳國清表示，以過去的經驗來看，美國庫存比從低點到高點的時間，長度短則半年、長則兩年，用這個時間來衡量，「樂觀預估，貨櫃運輸需求熱度可能持續到2022年，即使保守判斷，也可望維持到今年第3季。」

供給端對運價提供支撐 貨櫃三雄近年獲利空間有望增加

需求熱度至少在短期內不致退燒，而在供給面，產業隊長張捷表示，一艘貨櫃船造價不低，約莫在1.2億至1.5億美元，由於過去10年來，全球貨櫃航運業者的獲利相對有限，因此也牽制了新增船隻的供給，「即使現在立刻下單造船，前置期往往也需要1年以上。」整體來說，供給端的限制，也對運價提供了支撐力道。

統一投顧董事長黎方國表示，在市場資金氾濫，而台灣整體經濟情勢相對看好的情況下，「獲利可望大成長的公司，股價應不寂寞。」尤其，去年外資大賣台股，未來重新回補的力道可期，獲利成長明確的航運股，應有機會成為外資青睞的對象。

「大跌大買、小跌小買。」這是黎方國對貨櫃三雄的投資建議。不過，若進一步比較三者，他表示，三者之中陽明海運的轉機題材雖然較強，但貨櫃龍頭的長榮是近3年無虧損的好學生，相對而言更容易受到外資青睞。此外，萬海2020年12月營收不僅年增率達75.71％，且首度單月營收破百億元，加上股價月線有守，也是值得留意的標的。

題材加持掀另一波投資 帶動貨運承攬、航運概念股齊揚

除了貨櫃三雄，隨著貨櫃運價大幅飆漲，市場也開始思考「外溢效果」發揮下的投資機會，如貨運承攬或報關業務的中菲行、台驊，或是散裝航運的新興、裕民，空運的長榮航、華航，但陳國清認為，上述各股即使有機會獲得帶動，前提終究是貨櫃航運股強勢上攻。他強調，若從「缺櫃缺船」題材的角度投資，貨櫃航運股仍是投資主角。

（今周刊編輯團隊 ）

文章來源：今周刊

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