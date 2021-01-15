1/15盤中焦點股 重點摘要
1.台積電（2330）：法說利多振奮，昨夜ADR大漲逾6％，力甩昨外資賣超3萬餘張空壓，盤初一度飆上625元新天價。
2.聯電（2303）：昨夜ADR飆漲6.97％，帶動早盤股價彈升約2.5％，收復50關。
3.商丞（8277）：外資連日買超，多頭積極搶進，盤出股價一度飆漲逾9％。
4.立積（4968）：去年賺翻，今年會更旺，早盤續漲逾4％，再攀波段新高價。
5.系統電（5309）：斥資7億元獵地擴廠，今年營運表現可期，股價走揚逾3％。
6.愛普（6531）：遭列注意股，去年11月每股淨利5.49元，仍震盪中續漲逾2％，登短波高點。
7.健和興（3003）：電動車夯，迎來漲價浪潮，H1展望佳，晨盤跳空鎖52元漲停。
7.立德（3058）：外資大動作敲進，零錢股出頭天，早盤跳空漲停。
8.四維航（5608）：外資再度轉買超，股價爆大量翻紅強漲逾6％，盤中空頭突襲，股價翻黑。
9.旺玖（6233）：IC設計火燙燙，外資回頭買超，晨盤挾量續漲逾6.5％，再寫波段新高價。
10.台玻（1802）：外資連2日賣超，早盤遭空襲，跌逾3.8％。
11.南僑（1702）：上海子公司A股上市案通過，早盤聞訊漲約2.8％。
12.和碩（4938）：電動車題材吸睛，外資昨擴大買超，早盤漲逾5.5％，突破80元。
13.仁寶（2324）：攜金屬中心研發5G新材料，早盤漲逾1％。
14.亞德客-KY（1590）：元月接單旺，營收戰新高，早盤續漲逾5％，再登天價。
15.佳凌（4976）：電動車火熱，台廠供應鏈吃補，晨盤飆高逾半根停板，衝上天價99.7元，進逼百元大關。
16.帆宣（6196）：台積電大增資本支出，概念股看旺，晨盤差1元亮燈漲停，寫半年高價。
17.漢唐（2404）：台積電大增資本支出，概念股人氣旺，晨盤放量彈高7％，登峰243.5元。
18.弘塑（3131）：台積電資本支出躍增，受惠股沾光，晨盤跳升4％，登1個月高價。
19.萬潤（6187）：台積電資本支出躍增，設備廠跟著嗨，早盤一度觸頂，改寫天價123元。