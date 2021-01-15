台積電大漲 台股早盤觸及萬六關卡

台股加權指數15日開高在15,987.16點，由於台積電（2330）法說遠優於預期，ADR大漲6.06％，台積電股價開高在621元，並一度創下625元新天價，帶動台股上攻至16,041.59點，觸及萬六關卡。

美國道瓊工業平均指數、標準普爾500指數及那斯達克指數14日由紅翻黑，僅費城導體指數因台積電ADR擴增資本支出，而跳漲至歷史收盤新高。

道瓊工業平均指數1月14日下跌0.22％（68.95點）、收30,991.52點。那斯達克指數下跌0.12％（16.31點）、收13,112.64點。費城導體指數大漲2.13％（63.69點）、收3,055.64點，創歷史收盤新高

群益期貨副總經理范振鴻指出，美國總統拜登提出1.9兆美元刺激計畫，焦點放在疫情及疫苗紓困，因美國新冠肺炎疫情仍處在噴發階段，疫情對美國的影響時間可能拖更長，新冠肺炎將仍是2021年美國經濟的負面因素。

除了紓困案外，預期拜登在幾周後，將推出更大規模的基礎建設、乾淨能源、因應氣候變化等經濟刺激計畫，新的方案，將是支撐美股的關鍵。

台積電在法說會中，宣布資本支出250～280億美元，第一季營收估成長1.3％，2020～2025年複合成長率10～15％，消息帶動台積電ADR漲6.06％，溢價19.62％。

范振鴻認為，由於法說內容遠超過市場預期，台積電強勢上漲，市場將理直氣壯的直接反應2022 EPS25.5的樂觀預估。