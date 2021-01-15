800還不夠！ 外資再刷台積電目標價 新高

台積電（2330）法說驚喜連連，內外資正在台積電目標價上，互別苗頭，更驚人的是，目標價共識新區間正向「8」字頭集結：匯豐證券上調推測合理股價到845元，里昂證券升至825元，凱基投顧升至800元。

凱基投顧半導體產業分析師陳佳儀指出，台積電2021年資本支出計畫達破紀錄的250～280億美元，預示7、5、3奈米等先進製程成長前景不可小覷，將推測合理股價升至800元，給予「買進」投資評等。

外資圈在台積電法說會前便接連調升台積電財務預期，目標價節節攀高，聯博投資（BERNSTEIN）日前給出800元合理股價預期，引起市場一片驚嘆。法說會後，大型外資機構摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻調升股價預期至708元，加深機構法人持股信心，隨後出現多家看台積電挑戰800元樂觀派觀點，激勵台積電美國存託憑證（ADR）大漲。

陳佳儀指出，7與5奈米製程2020年第四季已占台積電營收49％比重，其經營管理階層預期3奈米製程將在下半年試產，2022年下半年正式進入量產。凱基研判，蘋果與英特爾自2022年起，將是台積電3奈米製程兩大主力客戶，其他像是高效能運算（HPC）、智慧機、車用電腦等應用，則將充實5奈米的營運動能，同時是台積電資本支出成長的來源之一。

法人估算，台積電2021年每股純益達22.07元，2022年大增二成、至26.48元，2023年更上看31.22元，問鼎每股賺三個股本大關。

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