1/15盤前掃描》台積大手筆 11檔也喜孜孜
台積電法說會中釋出，2021年資本支出達250～280億美元水準，遠高於市場預期，且表示2021年表現將優於同業，法人看好11檔相關個股，營運有望同步攀升。
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台積電大增資本支出 11檔受惠股看旺
大型本土投顧認為，台積電大聯盟及先進製程相關設備股展望佳，以台積電及先進製程相關供應鏈表現強勁…閱讀全文
美股︱拜登推1.9兆紓困案 台積ADR開飆
拜登於美國時間周四晚間公佈最新紓困計畫，本次計畫規模高達1.9兆美元，其中包含1,400美元的現金支票，以及…閱讀全文
貨櫃》歐洲線運價鬆動 美國線頻傳跳港
貨櫃船運市場本周的變化對台灣託運人來說是亦喜亦憂，喜的是歐洲線運價開始鬆動，本周已有船公司每箱減100美元；憂的是…閱讀全文
CIS元件漲 原相、晶相光業績衝
由於市場上CMOS影像感測器（CIS元件）面臨嚴重缺貨，三星將500萬、800萬等中低階畫素報價調漲40％…閱讀全文
IC設計熱 次集團雙箭接棒
高價IC設計股連日領攻後，14日在台積電法說會前暫時休息，內外資大型研究機構迅速把焦點轉至高價次集團，點名2檔接棒演出…閱讀全文
15.8萬輛 特斯拉史上最大召回
美國聯邦主管機關13日發函特斯拉召回近16萬輛電動車，這是特斯拉有史以來所面臨的最大召回問題…閱讀全文
超狂護國神山 寫下5個傳奇
台積電預期2021年第一季HPC運算相關應用及汽車晶片需求回升，加上智慧型手機的季節性影響相較於近幾年來略為和緩…閱讀全文