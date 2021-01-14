電動車火熱 台廠供應鏈吃補

台股電動車題材火熱，iPhone智慧機代工廠的鴻海已經躍升為帶領台股電動車風向球的主角，鴻海14日價量齊揚，成交量為32.12萬張，成交金額363.91億元，均創新高，光是一檔鴻海就占台股比重9.05％，也一併帶動電動車供應鏈乙盛-KY、佳淩、和碩、國巨等走揚。



蘋果2007年上市第一支智慧機全面改變人類生活，鴻海集團背後龐大供應鏈的支援角色不可或缺，鴻海集團自從宣示進軍電動車市場以來，從代工角色轉身為電動車的領導地位。第一金投顧董事長陳奕光表示，人類將有重大生活的轉變，10年前iPhone掀起的夢，電動車將再複製一次。



美國電動車龍頭特斯拉股價瘋狂及頻創新高，人類追尋創新及酷炫夢想在電動車實現，鴻海集團2020年底至2021年不斷發動的電動車計畫，成功匯集台股電動車人氣也有利於電動車的評價提升。

13日鴻海旗下富士康宣布與吉利控股成立持股50％的合資公司，此為近日合作的第四家車廠，企圖心可見一斑，是否搶攻Apple Car訂單或自創品牌，市場等待好消息。



跨界進入電動車市場讓鴻海14日上漲9.5元，漲幅8.92％，收在116元，最高117元，股價即將挑戰122元的前高紀錄，也激勵電動車供應鏈乙盛-KY、鴻準、和碩、國巨、佳凌、崧騰、貿聯-KY等14日股價均表現亮眼。



鴻海14日成交量為32.12萬張，成交金額363.91億元，均創歷史記錄，市值為1.60兆元，離歷史最高市值2.1兆尚有距離。鴻海2021年開盤以來挾著電動車題材，股價上漲24元，漲幅高達26.09％。



康和證券投資總監廖繼弘表示，鴻海14日呈現價量齊揚，技術面已多頭排列，所謂「量先價行」，台股傳統上具有大量後必有高價的歷史軌跡，鴻海創高可期，台股電動車的作夢行情題材將持續炒熱。