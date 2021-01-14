台股漲翻天 老謝爆製造投機大泡沫推手

去年一年受新冠疫情影響，世界經濟都遭衝擊，但全球股市卻屢創新高。財訊傳媒董事長謝金河引述大陸學者文章表示，全球央行寬鬆貨幣的政策，造成貨幣供給氾濫，全球股市紛紛大漲。他說，各國政府也知道嚴重性，但沒有一個政府敢拉升利率，至於台股，這個製造投機大泡沫背後的推手是政府，尤其是央行，但喊防止泡沫喊得最大聲的，卻也是政府製造泡沫的官員。

謝金河今在臉書發文指出，這期今周刊陶冬專欄的標題是「站在100萬億市值面前」，內容講的是全球央行聯手寬鬆貨幣，造成貨幣供給氾濫，全球股市紛紛大漲。

他並補充，陶冬說在08年金融海嘯的時候，全球股市市值跌至30兆美元，到了去年疫情最嚴重的時候，全球股市市值約60兆美元，如今全球股市大漲，市值已上升至100兆美元，陶冬說了一句很有想像空間的話，「站在這個100兆美元市值的股市之前，如果你的實質資產跟不上金融通貨膨漲的股價、房價，你的資產就是在縮水⋯⋯」。

謝金河認為，陶冬這一席話點出了疫情爆發以來，各國政府為了救市，不擇手段寛鬆政策，已對全球金融市場造成巨大衝擊。根據統計，從去年3月以來，全球主要8大經濟體為了救市，增加了14兆美元的貨幣供給，央行資產負債表也膨脹到95兆美元以上。面對極度寬鬆的貨幣政策，股市、房市一定水漲船高，就連說不上基本面的比特幣，都從7,888美元大漲到43,000美元。

他也強調，這種錢潮滾滾的景象，前所未有，各國政府也知道這個嚴重性，但主要大國都債台高築，負債金額至少超過28兆美元，在這樣的大債時代，沒有一個政府敢拉升利率，到今天為止，全球負殖利率債券已超過18兆美元，在這種情況下，只要殖利率超過銀行定存，或是卅年債殖利率的標的，都是好資產。

謝金河分析，台股為什麼牛氣衝天？因為台股再怎麼漲，平均殖利率也有3％以上。大家都擔心資產會泡沫化，但這個引信迄今沒有人敢點燃，市場參與者只能順勢參與一場資產保值大作戰，諷刺的是，這個製造投機大泡沫背後的推手是政府，尤其是央行，但喊防止泡沫，喊得最大聲的也是政府製造泡沫的官員！（中時新聞網 葉明芳）