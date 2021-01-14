1月14日一分鐘強弱勢股

1月14日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

青雲（5386）

10

美國紓困帶動下，比特幣14日漲勢再起，台股概念股群起上攻

乙盛-KY（5243）

9.98

鴻海股價大漲，帶動鴻家軍發威、電動車長期看旺，後市看好

廣宇（2328）

9.97

切入車用、醫療市場，搭上集團熱潮，電動車題材發酵

旺玖（6233）

9.97

台積電法說在即，IC設計族群成盤面焦點，銅板股搶紅包行情

立德（3058）

9.95

電子產品零組件股價強勢，12月營收3.59億元，年增4.2％

佳凌（4976）

9.95

車用市場回溫，視訊、車載出貨激勵下，12月營收年增達106.2％

驊訊（6237）

9.93

IC設計股大熱，12月營收年增112.8％、2020年轉虧為盈

正達（3149）

9.91

布局車用3D 玻璃已陸續送樣，綠建築市場2021年營收可望逐步顯現

倉佑（1568）

9.91

坐擁電動車題材，2020年起轉虧為盈，後市具轉機題材

和碩（4938）

9.87

首度打入特斯拉充電樁供應鏈，將於2021第三季進入量產

製表：鄭郁平

1月14日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

合一（4743）

6.44

股價12日在疫情帶動下，上漲惟未能突破5日均線，股價連二黑

華興（6164）

5.9

歐美低溫照明訂單回溫，股價連三日大漲後，回測5日均線有守

生華科（6492）

5.71

新冠藥已收案、癌症新藥傳捷報，利多出盡，股價連吞兩根黑K

系微（6231）

4.74

股價13日大漲後，留長上影線，跌破5日線、月線

倉和（6538）

3.81

第四季單季業績降溫，12月營收1.32億元，月減9.1％、年減32.5％

愛地雅（8933）

3.67

自12月起股價一路遭5日線反壓，股價近一個月來大跌13.22％

環球晶（6488）

3.58

矽晶圓市況熱，11日股價創歷史新高後遇反壓，跌破5日均線

海光（2038）

3.35

鋼鐵股股價經2020年11月大漲後，股價進入休息整理

創意（3443）

3.2

受台積電股價下挫拖累，11日衝上437.5元歷史新高價位後拉回

雍智科技（6683）

3.24

股價近期受台積電法說會行情激勵，台積電拉回，概念股受挫

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平