1月14日一分鐘強弱勢股
1月14日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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青雲（5386）
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10
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美國紓困帶動下，比特幣14日漲勢再起，台股概念股群起上攻
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乙盛-KY（5243）
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9.98
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鴻海股價大漲，帶動鴻家軍發威、電動車長期看旺，後市看好
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廣宇（2328）
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9.97
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切入車用、醫療市場，搭上集團熱潮，電動車題材發酵
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旺玖（6233）
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9.97
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台積電法說在即，IC設計族群成盤面焦點，銅板股搶紅包行情
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立德（3058）
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9.95
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電子產品零組件股價強勢，12月營收3.59億元，年增4.2％
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佳凌（4976）
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9.95
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車用市場回溫，視訊、車載出貨激勵下，12月營收年增達106.2％
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驊訊（6237）
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9.93
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IC設計股大熱，12月營收年增112.8％、2020年轉虧為盈
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正達（3149）
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9.91
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布局車用3D 玻璃已陸續送樣，綠建築市場2021年營收可望逐步顯現
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倉佑（1568）
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9.91
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坐擁電動車題材，2020年起轉虧為盈，後市具轉機題材
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和碩（4938）
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9.87
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首度打入特斯拉充電樁供應鏈，將於2021第三季進入量產
製表：鄭郁平
1月14日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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合一（4743）
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6.44
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股價12日在疫情帶動下，上漲惟未能突破5日均線，股價連二黑
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華興（6164）
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5.9
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歐美低溫照明訂單回溫，股價連三日大漲後，回測5日均線有守
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生華科（6492）
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5.71
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新冠藥已收案、癌症新藥傳捷報，利多出盡，股價連吞兩根黑K
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系微（6231）
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4.74
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股價13日大漲後，留長上影線，跌破5日線、月線
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倉和（6538）
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3.81
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第四季單季業績降溫，12月營收1.32億元，月減9.1％、年減32.5％
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愛地雅（8933）
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3.67
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自12月起股價一路遭5日線反壓，股價近一個月來大跌13.22％
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環球晶（6488）
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3.58
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矽晶圓市況熱，11日股價創歷史新高後遇反壓，跌破5日均線
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海光（2038）
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3.35
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鋼鐵股股價經2020年11月大漲後，股價進入休息整理
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創意（3443）
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3.2
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受台積電股價下挫拖累，11日衝上437.5元歷史新高價位後拉回
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雍智科技（6683）
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3.24
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股價近期受台積電法說會行情激勵，台積電拉回，概念股受挫
製表：鄭郁平
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