神山法說前拉回 誰錯殺？台股力守15,700

台積電在今下午法說會前夕拉回，跌破600元大關，盤中最低點一度來到587元，終場收592元，大跌13元，簡單的說，就是開盤後始終在盤下整理；由於外資在法說會前持續賣超，一般認為，台積法說會後，不排除外資或認錯回補，後市不必過分悲觀。

神山短線雖拉回，但重量級集團股鴻海、和碩、南亞科、國巨、長榮、仁寶、南亞、國泰金及富邦金等力撐短多，使盤中低點15,620點，係在5日均線之前即止跌回穩，而終場指數也能力守12,700點關卡之上，顯示短多仍佔上風，大盤短線適度回檔休息，化解技術指標過熱疑慮，使農曆年前資金行情，仍有利波段趨堅架構。

周四集中交易市場加權股價指數係下挫62.79點，報15,707.19點，跌幅0.4%，成交3,885.42億元。

短線回檔的權值股，除台積電外，還包括中鋼、兆豐金、聯發科、台達電、友達、群創、日月光投控、聯電、廣達、股王大立光、台塑、台化、台泥、亞泥、遠東新、統一及台玻等。

不過，具題材股票並未被盤勢高檔震盪嚇到，如車用電子、電動車供應鏈、被動元件、矽晶圓、第三代半導體材料概念、觸控面板、汽車、航運與PCB等族群等，仍多在盤面上百花爭艷，顯示市場追價買氣仍活絡，加上檯面上的集團股仍老神在在持穩輪動，使大盤後市不必過分看淡。

櫃買市場方面，受制半導體族群拉回整理，使電子類股指數同步下挫，加上生技、紡纖、營建與觀光等族群也表現疲軟，使電機、化學、鋼鐵及航運等類股力撐短多無功而返，盤勢開高震盪走低，終場指數收跌0.4%，報187.91點，成交797.24億元。

業內人士指出，美股近期在高檔牛皮整理，未脫仍是觀望現任總統川普在元月下旬下台之前，是否會出現什麼怪招之風險變數；不過，美國相關單位已全面戒備，預期未來民主黨拜登正式上任，且全面執政後，將使美股整理後，仍具續航空間，對台股發展將具正向。

此外，拜登未來上任後，百廢待興，預期大舉振興經濟之灑錢動作不會少，且戮力控制新冠疫情也是重中之重的工作，顯示以股市係先行反應未來3至6個月的景氣來看，美股表現也不會太差。

回看台股，外資近期持續大幅賣超台積電，其實並未把神山打倒，反而是低檔接手買氣仍大有人在，使台積短期軋空手、軋借券之軋空行情，仍審慎樂觀。據了解，神山在今下午的法說會公布的第四季EPS係5.51元，而2020年度的EPS係19.97元，表現相當亮麗。當然，市場最關切還是今年首季的訂單能見度，預期在半導體晶圓代工之高階市場，幾呈通殺榮面下，該股法說會後或仍有好戲可瞧。

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