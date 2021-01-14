陽明再出航 23檔跟進亮紅燈

台股今（14日）加權股價指數收盤報15,707.19點，跌62.79點，跌幅0.40％，成交量為3,885.41億。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計元創精密、青雲等23檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅5％以上的有37檔，前10名為乙盛-KY (5243)、首利 (1471)、廣宇 (2328)、佳凌 (4976)、立德 (3058)、倉佑 (1568)、正達 (3149)、和碩 (4938)、樺漢 (6414)、穎漢 (4562)以上皆漲停。

今日有2檔個股超過5％跌幅，跌幅前10名為大飲 (1213)、華興 (6164)、耀登 (3138)、祥碩 (5269)、統領 (2910)、高興昌 (2008)、東明-KY (5538)、大魯閣 (1432)、海光 (2038)、波力-KY (8467)。

上市成交量前10名個股長榮 (2603)、鴻海 (2317)、友達 (2409)、群創 (3481)、聯電 (2303)、鴻準 (2354)、華邦電 (2344)、和碩 (4938)、廣宇 (2328)、金像電 (2368)。

上櫃有27檔5％以上漲幅，漲幅前10名的個股元創精密 (3685)、青雲 (5386)、百德 (4563)、旺玖 (6233)、保銳 (8093)、驊訊 (6237)、金穎生技 (1796)、映興 (3597)、撼訊 (6150)以上皆漲停，另還有旭然 (4556)。

今日上櫃有6檔股票有5％以上的跌幅，跌幅前10名有華義 (3086)、凱鈺 (5468)、中茂 (5205)、燦星旅 (2719)、合一 (4743)、生華科 (6492)、系微 (6231)、互動 (6486)、易通展 (6241)、松崗 (6240)。

上櫃成交量前10名為漢磊 (3707)、旺玖 (6233)、合晶 (6182)、光洋科 (1785)、鴻碩 (3092)、穩懋 (3105)、宏遠證 (6015)、頎邦 (6147)、宏捷科 (8086)、精材 (3374)。

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