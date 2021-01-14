美系外資盛讚 聯發科目標價上看950元

多家外資接連對聯發科前景比讚，美系外資針對聯發科（2454）出具最新研究報告，看好其5G、4G行動晶片持續推升2021年營運，非行動晶片領域ASIC、IoT等也穩定增長，故將聯發科目標價由760元調升到950元、評等維持加碼。

美系外資指出，聯發科去年第四季營運強勁，主要動能來自5G強勁增長，且有限的晶圓代工產能導致的價格壓力；4G晶片持續增長；營業利潤率的進一步上升；大陸Android品牌手機的支撐力道。

聯發科去年第四季營收達964.06億元，接近單季營收財測約895~973億元的高標位置，相較去年第三季小幅衰退約0.9％，年成長47％；累計2020年全年營收為3,221.46億元，改寫歷史新高，年成長逾3成。

美系外資指出，預計聯發科第一季度收入將相較去年第四季下降低至中個位數，會優於往常的季節性衰退，主要還是因為5G的成長態勢明顯，聯發科的5G業務仍潛在非常大的成長空間，預估未來兩個季度中可以看到大陸品牌智慧機將持續採用聯發科的5G晶片，故提高聯發科2021、2022年每股收益增加分別10％以及5％，將聯發科目標價由760元調升到950元、評等維持加碼。

美系外資指出，由於市場多看好聯發科第一季營收衰退幅度將小於以往季節性衰退，故預計聯發科2021年營收成長上看2成，主要來自於強勁的營業利潤率，預計聯發科2022年營業利潤率將達到17.2％，長期而言，聯發科營業利潤率的穩定性取決於高通之間的競爭動態，目前兩家公司似乎都專注於改進盈利能力。

美系外資指出，隨著5G滲透率增加，加上4G的價格降低進一步拓展市占率，均有利於聯發科短期營收動能保持強勁，惟上游晶圓產能的緊張還是風險，對聯發科來說，上半年OPPO、Vivo和小米很可能會保持市占並積累晶片組庫存，榮耀的市占率有限，除智慧型手機外，遊戲機PS5持續強勁的推動下，聯發科ASIC（客製化晶片）、WiFi以及IoT的增長也可能保持強勁，加上居家辦公領域的需求持續需求，均對聯發科營運有正面幫助。

（時報資訊 王逸芯）