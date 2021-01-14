美紓困助比特幣死灰復燃 台概念股反攻

比特幣價格本周行情震盪，上衝40,000美元後，又再重挫到32,000美元附近，今早比特幣漲勢再起，上揚11％指數來到37.346美元；台股「比特幣概念股」撼訊（6150）和青雲（5386）早盤反彈逾7個百分點。

本周歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）13日向比特幣開砲，痛批比特幣助長洗錢活動，促進一些「可笑的生意」，並指比特幣是種高度投機性資產，不可能變成貨幣，比特幣短線急跌逾8,000美元；然而美國候任總統拜登定於週四（14日）公佈其經濟刺激方案，包括對地方政府援助以及現金發放從600美元提高到2,000美元之際，知情人士透露，即將上任的美國參議院多數黨領袖舒默敦促拜登在其首輪抗疫紓困計畫中提出規模超過1.3兆美元的方案。美國的紓困規模也再給虛擬貨幣死灰復燃的機會。

撼訊2020年12月營收5.14億元，年增113％，去年全年營收為37.82億元，年增25％。撼訊去年下半年在顯卡換機潮及加密貨幣挖礦兩大需求帶動下，出貨動能大增，10、11月合計營收7.94億元，年增超過3成，同時翻轉虧損，EPS合計0.53元。

青雲去年12月營收為3.43億元，年增171％，去年全年營收為21.86億元，年增17％。青雲也公告去年10~11月獲利為603萬元，EPS為0.26元。累計前11月稅後盈餘為2629萬元，EPS突破1元，來到為1.13元。

（時報資訊 任珮云）